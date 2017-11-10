10.11.2017 | 13:03

В субботу, 11 ноября, отмечается Всемирный день шопинга. Праздник уходит корнями в 2009 год. По сути, это день больших скидок, предоставляемых владельцами крупнейших интернет-площадок на разнообразные товары. Отмечается, что обычно в этот день покупатель проявляет интерес к гаджетам, электронике, а также видео- и бытовой технике.

Также сегодня празднуется Международный день энергосбережения. В России, как и в других странах, где тоже существует данный праздник, в этот день граждан информируют о способах сбережения энергии и рассказывают им, почему так важно ее экономить.

11 ноября в нашей стране является и Днем работника восстановительного поезда. В 1936 году в этот день был подписан приказ «О перестройке работы восстановительных поездов». Они занимаются ликвидацией последствий аварий на железной дороге, а также используются при ремонте железнодорожных путей, мостов, стрелочных переводов.

Кроме того, сегодня отмечается и День памяти погибших в Первой мировой войне. Именно в этот день она закончилась Компьенским перемирием, означавшим капитуляцию Германии. Война длилась 4 года и 3 месяца и унесла жизни почти 10 миллионов человек. Около 22 миллионов было ранено.

В историю 11 ноября вошло несколькими знаменательными событиями. Так, в 1837 году была открыта первая пассажирская железная дорога в России, соединившая Петербург и Царское Село.

Насыпь начали возводить в мае 1836 года. В период наиболее интенсивного строительства там трудились 1 800 человек, потом к ним присоединились 1 400 солдат. Рабочими инструментами строителей были лопаты и кирки.

11 ноября 1983 года появился прототип первого компьютерного вируса. Его создал американский студент Фред Коэн.

В народном календаре сегодня Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Аврамия - покровителем овчаров.

С этого дня крестьяне в северных районах страны начинали стричь овец, а в южных стрижка заканчивалась. Шерсть пряли и из ниток вязали носки и варежки, изготавливали ткани для зимней одежды.

Детям на Аврамия Овчара и Анастасию Овечницу загадывали загадки про овец: «По горам, по долам ходит шуба да кафтан», «Не прядет, не ткет, а людей одевает».

Именины сегодня отмечают Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей и Филипп.

В этот день родились русский писатель и мыслитель Федор Достоевский, советский и украинский писатель, сатирик Остап Вишня, российский литератор и возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик, американский писатель, сатирик Курт Воннегут, американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь не рекомендует сегодня начинать какие-либо новые дела, особенно имеющие большое значение. Тем не менее именно в этот день в голову могут прийти неожиданные идеи и решения.