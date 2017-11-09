09.11.2017 | 16:18

В пятницу, 10 ноября, в России профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Рабочая милиция для охраны общественного порядка была создана в 1917 году, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел.

Долгие годы праздник назывался Днем милиции. Но после вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года он стал Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Также сегодня празднуется Международный день бухгалтерии, который зачастую называют Днем бухгалтера. 10 ноября выбрано неслучайно: в этот день в 1494 году в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из ее глав называлась «О счетах и других записях» и содержала подробное изложение бухгалтерского дела. Это был первый печатный труд о методе двойной записи.

Кроме того, сегодня отмечают Всемирный день молодежи, учрежденный в честь основания в 1945 году Всемирной федерации демократической молодежи, и Всемирный день науки.

В историю 10 ноября вошло несколькими знаменательными событиями. В 1866 году в канун своего 45-летия Федор Достоевский закончил диктовать стенографистке свой роман «Игрок», начатый 16 октября. В 1885-м из Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм со скоростью 12 км/ч пронесся первый мотоцикл.

Ранним утром 10 ноября 1910 года из дома в Ясной Поляне ушел 82-летний Лев Николаевич Толстой. Он намеревался прожить последние дни в уединении и тиши. Однако по дороге писатель заболел воспалением легких и 20 ноября умер на маленькой станции Астапово (Липецкая область).

В народном календаре сегодня Параскева Пятница. Прозвище - это перевод имени Параскева, родители будущей мученицы назвали ее в честь пятницы как дня крестных страданий Господних. Кроме того, почитание Параскевы соединилось с культом славянского божества Пятницы - покровительницы женщин и матерей.

Параскева Пятница - «бабья святая», покровительница семьи и брака. Именно ее девушки просили о помощи, когда хотели выйти замуж: «Пятница-Прасковея, покажи мне жениха поскорее». Также Параскеве молились о домашнем благополучии и защите от болезней.

Именины сегодня отмечают Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан и Терентий.

10 ноября родились советский авиаконструктор Андрей Туполев, советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук Михаил Калашников, итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе, народный артист России Виктор Сухоруков, советский и российский актер Михаил Ефремов и музыкант и артист Игорь Сорин.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю в этот день в голову могут прийти новые идеи, которые лучше всего использовать по максимуму.