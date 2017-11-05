05.11.2017 | 13:03

В понедельник, 6 ноября , отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Дата была учреждена в 2001 году.

Ущерб, причиняемый окружающей среде при вооруженных конфликтах, ухудшает экологическую обстановку, причем затрагивает не одну страну и не одно поколение людей.

Кроме того, в Республике Таджикистан сегодня - День конституции, в Финляндии - День шведской культуры.

Православные 6 ноября отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется «Всех скорбящих радость». На ней изображена Дева Мария в окружении людей, страдающих от недугов и скорби, и ангелов, совершающих благодеяния.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, юные красавицы занимались рукоделием, одновременно пели или беседовали.

6 ноября произошло несколько знаменательных событий. В 1492 году Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев - табакокурением. В 1919-м в Лондоне было объявлено о подтверждении общей теории относительности Эйнштейна. В 1930 году был запущен Московский автосборочный завод имени КИМ. Именно он выпускал легендарные «Москвичи». А в 1991-м указом президента Ельцина была прекращена деятельность КПСС и компартии РСФСР.

Именины сегодня празднуют Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Николай и Петр.

6 ноября родились бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна Адольф Сакс, русский прозаик и драматург Дмитрий Мамин-Сибиряк, народный артист РСФСР Эмиль Лотяну, кинорежиссер, сценарист и народная артистка России Алла Сурикова, эстрадная певица и телеведущая Марина Хлебникова.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что этот день не подходит для рутинной работы. Сегодня можно обрести внутреннюю свободу, раскрепоститься и повеселиться. Главное - не терять контроль над собой.