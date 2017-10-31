31.10.2017 | 14:18

В среду, 1 ноября, отмечается Всемирный день вегана. Веганы являются строгими вегетарианцами: они питаются лишь растительными продуктами, исключая из рациона не только мясо и рыбу, но и прочие продукты животного происхождения (яйца, молоко, мед).

Также веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка.

В России сегодня празднуют День судебного пристава, который был установлен в 2009 году.

В свой профессиональный праздник все сотрудники Федеральной службы судебных приставов России получают поздравления от представителей власти и руководства. К этому дню приурочено проведение торжественных мероприятий.

За рубежом 1 ноября знают как День Всех Святых. Древние кельты считали, что в этот день души умерших возвращаются в свои дома и требуют у живых жертвенной пищи.

В истории 1 ноября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1897 году был основан итальянский футбольный клуб «Ювентус», в 1899-м на воду спущен крейсер «Варяг», в 1941-м открыт Радужный мост между США и Канадой над Ниагарским водопадом.

В народном календаре 1 ноября - Иванов день, когда на Руси провожали осень. Считалось, что в этот день нужно дать отдых лошадям.

По погоде 1 ноября судили о следующей весне. Если шел снег, то ее ждали позднюю. Если же было относительно тепло, то теплой обещала быть и весна.

Именины сегодня отмечают Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей и Феликс.

В этот день родились национальный герой России Дмитрий Пожарский, 4-й чемпион мира по шахматам Александр Алехин и герой советских киносказок Анатолий Кубацкий.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что в этот день хорошо избавляться от накопившегося хлама, заниматься решением проблем, которые не дают двигаться вперед. Также 1 ноября благоприятно для стрижки.