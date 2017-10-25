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Не забудь! | 26 октября перейдем с бумаги на электронные носители информации

25.10.2017|15:15
Печать

Сегодня, 26 октября, в России отмечается День без бумаги. Раньше эта акция проводилась во всем мире каждый четвертый четверг октября, но в 2015 году ряд стран перенесли ее на начало ноября. Россия же осталась на прежних позициях и сохранила традицию.

По данным специалистов, экономия или переработка 1 тонны бумаги позволяет сохранить от вырубки 17 деревьев, сберечь 26 000 литров воды, 3 кубометра земли, 240 литров горючего и 4 000 кВт/ч электричества. Однако за последние 20 лет расход бумаги в мире увеличился примерно на 26%.

Безусловно, невозможно полностью отказаться от бумажных документов. Но современные технологии помогают добиться серьезной экономии ресурсов. На это способен как каждый человек в отдельности, так и крупные компании и даже государства. Цель Дня без бумаги - показать, как с помощью новейших технологий (например, электронного документооборота и оптимизации бизнес-процессов) можно сохранить природные ресурсы.

Православные христиане сегодня чтят Иверскую икону Божией Матери. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука. На Руси ее очень почитали, молясь об избавлении от разных бытовых неурядиц, утешении в горе, умножении плодородия земли и защите от пожара. В народном календаре день так и назывался - Иверская.

26 октября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1824 году в Москве был официально открыт Малый театр. В 1863-м появился первый в мире узкоспециальный союз - Футбольная ассоциация в Лондоне. А в 1920-м Совет народных комиссаров издал постановление о продаже за границу русских художественных ценностей.

26 октября появились на свет поэт Андрей Белый, живописец Василий Верещагин, кинорежиссер и сценарист Игорь Масленников, 21-й президент Франции Франсуа Миттеран, футболист Дмитрий Сычев.

Именины сегодня отмечают Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай и Трофим.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит: сегодня хороший день для общения. Но будьте внимательны, слово не воробей, вылетит - не поймаешь.

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