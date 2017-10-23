23.10.2017 | 13:54

24 октября в России отмечается День подразделений специального назначения. Первые в истории нашей страны подобные структуры появились в 1918 году. Это были части особого назначения (ЧОН), которые вели борьбу с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории РСФСР.

Сейчас свои подразделения специального назначения имеют многие силовые структуры и федеральные ведомства. Они занимаются разведкой, проводят антитеррористические операции, ищут и задерживают особо опасных и вооруженных преступников, ликвидируют преступные группировки, освобождают заложников.

Что касается исторических событий, то 24 октября 1897 года в России был проведен первый официальный футбольный матч. В Санкт-Петербурге сыграли команды Василеостровского общества футболистов и Кружка любителей спорта (КЛС, или просто «Спорт»), матч закончился при счете 6:0.

В 1938 году в этот день в универмаге Нью-Йорка в продажу поступили нейлоновые чулки. Покупательницы так ждали новинку от компании «Дюпон», что за несколько часов раскупили более 780 тысяч пар чулок из революционного материала.

По сравнению со своими шелковыми собратьями нейлоновые чулки прочнее сидели на ногах, не морщились и не сползали.

В народном календаре 24 октября - Филиппова канитель. Канителью наши предки называли распутицу и грязь на дорогах. Примечали, что если утром на Филиппа шел снег, то это предвещало суровую зиму.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей и Филипп.

24 октября появились на свет основатель хрустальной империи Swarovski Даниэль Сваровски, актер театра, эстрады и кино Аркадий Райкин, советский писатель Венедикт Ерофеев, советский режиссер Динара Асанова и английский футболист Уэйн Руни.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю в этот день хорошо отстаивать свои интересы и позицию: вы будете убедительны и красноречивы. Также сейчас благоприятное время для стрижки.