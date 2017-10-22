Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 окт 2017|00:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  67.89  |  $  57.51
 

Не забудь! | 23 октября - Международный день снежного барса

22.10.2017|13:30
Печать

В понедельник, 23 октября, отмечается Международный день снежного барса. Начало новому празднику положил Всемирный форум по сохранению снежного барса, состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке.

В этот день в научных, образовательных учреждениях проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, посвященные жизни снежного барса.

Также сегодня празднуется Международный день школьных библиотек. Событие отмечается с 1999 года, и каждый год праздник посвящен определенной теме.

Кроме того, 23 октября можно поздравить рекламистов. Ведь сегодня в России отмечается День работников рекламы. Это неофициальный профессиональный праздник всех тех, кто так или иначе связан с рекламным бизнесом: маркетологов, пиарщиков, креативщиков, создателей рекламы и даже ее заказчиков. К рекламе можно относиться по-разному, но, согласно статистике, почти половина россиян совершает покупки под ее влиянием.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1814 году хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию. В 1937-м начался героический дрейф в Арктике ледокольно-транспортного судна «Георгий Седов». А в 2000-м китайские археологи обнаружили музей древних музыкальных инструментов, созданных две тысячи лет назад, в эпоху династии Хань. Несмотря на почтенный возраст, почти все 150 найденных экспонатов были в хорошем состоянии.

В народном календаре 23 октября - Евлампий Зимоуказатель. Наши предки в этот день расщепляли поленья на лучины, которые устанавливали в специальные устройства - светцы. При их огоньке крестьяне занимались домашними делами: готовили еду, занимались рукоделием, чинили инструменты, мастерили. Лучина сгорала быстро, и детям вменялось в обязанность следить за светцами и по мере необходимости менять лучины.

23 октября родились автор «Приключений Чиполлино» Джанни Родари, родоначальник русского структурализма языковед Роман Якобсон, советский физик Илья Франк и бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле.

Именины сегодня отмечают Андрей, Василий и Иннокентий.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня можно успеть сделать много дел, главное - проявлять решимость и настойчивость.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!