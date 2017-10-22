22.10.2017 | 13:30

В понедельник, 23 октября, отмечается Международный день снежного барса. Начало новому празднику положил Всемирный форум по сохранению снежного барса, состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке.

В этот день в научных, образовательных учреждениях проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, посвященные жизни снежного барса.

Также сегодня празднуется Международный день школьных библиотек. Событие отмечается с 1999 года, и каждый год праздник посвящен определенной теме.

Кроме того, 23 октября можно поздравить рекламистов. Ведь сегодня в России отмечается День работников рекламы. Это неофициальный профессиональный праздник всех тех, кто так или иначе связан с рекламным бизнесом: маркетологов, пиарщиков, креативщиков, создателей рекламы и даже ее заказчиков. К рекламе можно относиться по-разному, но, согласно статистике, почти половина россиян совершает покупки под ее влиянием.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1814 году хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию. В 1937-м начался героический дрейф в Арктике ледокольно-транспортного судна «Георгий Седов». А в 2000-м китайские археологи обнаружили музей древних музыкальных инструментов, созданных две тысячи лет назад, в эпоху династии Хань. Несмотря на почтенный возраст, почти все 150 найденных экспонатов были в хорошем состоянии.

В народном календаре 23 октября - Евлампий Зимоуказатель. Наши предки в этот день расщепляли поленья на лучины, которые устанавливали в специальные устройства - светцы. При их огоньке крестьяне занимались домашними делами: готовили еду, занимались рукоделием, чинили инструменты, мастерили. Лучина сгорала быстро, и детям вменялось в обязанность следить за светцами и по мере необходимости менять лучины.

23 октября родились автор «Приключений Чиполлино» Джанни Родари, родоначальник русского структурализма языковед Роман Якобсон, советский физик Илья Франк и бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле.

Именины сегодня отмечают Андрей, Василий и Иннокентий.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня можно успеть сделать много дел, главное - проявлять решимость и настойчивость.