21.10.2017 | 12:35

Если вы женаты, то сегодня, 22 октября, в четвертое воскресенье месяца, начните утро с поздравления. Да не кого-нибудь, а тещи! Если даже между вами сложились прохладные отношения, Международный день тещи - прекрасный повод, чтобы растопить лед между близкими людьми.

А уж если вы у «второй мамы» любимый зять, то сам бог велел пожелать ей здоровья и благополучия. И сколько бы анекдотов и частушек ни ходило про отношения тещи с зятем, как бы ни утверждали иные мужчины, что самый счастливый человек на земле - Адам, у которого никогда не было тещи, помните: дружба с матерью жены - залог вашего семейного благополучия!

А еще 22 октября во всем мире известно как День заикающихся людей. Он был учрежден международной ассоциацией, позиционирующей себя как «рупор всех заик на международном уровне». Кстати, многие люди, страдающие этим дефектом речи, смогли реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Заикание было у Демосфена, Вергилия, Уинстона Черчилля, Мэрилин Монро. Среди наших современников заиками являются такие знаменитости, как Брюс Уиллис и Артемий Троицкий. А литератор Борис Акунин наделил своего персонажа Эраста Фандорина заиканием, которое пропадает в экстремальной ситуации.

22 октября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1883 году в Нью-Йорке была открыта Метрополитен-опера, в 1938-м изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию, в 1962-м началось противостояние между СССР и США - Карибский кризис, а в 1990-м городу Горькому было возвращено его историческое название - Нижний Новгород.

В этот день родились известные актрисы Сара Бернар, Катрин Денев, актер Спартак Мишулин, композитор Ференц Лист, русский писатель Иван Бунин, советский поэт Николай Доризо - автор стихов к песням, ставшими народными: «Огней так много золотых на улицах Саратова», «Но как на свете без любви прожить», а также легендарный футболист Лев Яшин.

В народном календаре сегодня - Яков Дровопилец. В этот день в крестьянских подворьях начиналась заготовка дров на зиму. Считалось, что к Якову из осеннего полена ушли все соки, поэтому оно будет гореть жарко. В этот день наши предки пекли пироги с кашей и угощали ими соседей, чтобы жить сытно, в мире и согласии.

Именинники 22 октября Авраам, Яков, Максим, Петр, Ефим и Константин.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день идеальным для повседневных дел и рутинной работы. Не принимайте скоропалительных решений.