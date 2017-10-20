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Не забудь! | 21 октября поделитесь с друзьями и близкими сладостями

20.10.2017|15:17
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Сегодня, 21 октября, все российские сластены могут проявить удивительное единодушие с американцами - побаловать себя любимыми лакомствами и поделиться ими с друзьями. Потому что ежегодно в третью субботу октября в США отмечается День сладостей.

Этот праздник сладкоежек возник в 1922 году в Кливленде. Работник кондитерской фабрики Герберт Кингстон решил помочь обездоленным сиротам и беднякам и с помощью таких же энтузиастов организовали раздачу небольших подарков. На первом Дне сладостей кинозвезда Анна Пеннингтон подарила 2 200 кливлендским мальчишкам - разносчикам газет сладкие подарки в благодарность за их труд, а знаменитая киноактриса Теда Бара вручила 10 тысяч коробок конфет пациентам кливлендской больницы и всем тем, кто пришел посмотреть ее фильм в местном кинотеатре.

Так что не забывайте правило, выученное еще в детсадовском возрасте: получил в подарок шоколадку - поделись ею с другом, и он в свою очередь поделится с тобой!

В истории 21 октября известно несколькими знаменательными событиями. В 1520 году португальский мореплаватель и исследователь Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии его именем. В 1805-м у города Кадис на побережье Испании произошло легендарное Трафальгарское сражение между английскими и франко-испанскими морскими силами, в котором был смертельно ранен адмирал Нельсон. А в 1997-м в России была учреждена литературная премия Александра Солженицына.

21 октября родились шведский химик, инженер, изобретатель динамита Альфред Нобель, актер и режиссер Никита Михалков, писатель и драматург Евгений Шварц.

В народном календаре 21 октября - Трифон и Пелагея. В этот день наши предки опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. Температура воды подо льдом не опускается ниже нуля градусов, поэтому продукты не портились, но и не замерзали. При необходимости во льду рубили полынью и вытаскивали бочки. Кроме того, в этот день хозяйки доставали зимнюю одежду: тулупы, шубы, шапки, рукавицы - и смотрели, не требуют ли они починки.

Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна и Трифон.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день удачным для активных действий и рекомендует полностью посвятить себя делу. Однако в первой половине дня будьте внимательны, чтобы не ввязаться в конфликт.

Источник — фото Pixabay.com
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