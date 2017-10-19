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Не забудь! | 20 октября - День повара

19.10.2017|15:19
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В пятницу, 20 октября, более чем в 70 странах мира отмечается Международный день повара. Он был учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

В этот день профессионалы проводят дегустации и конкурсы мастерства, готовят экспериментальные и классические блюда - словом, представляют свое искусство во всей красе.

Кстати, далеко не все знают, что Кулина - кухарка древнегреческого бога врачевания Асклепия (римляне называли его Эскулапом) и его дочери Гигеи, хранительницы здоровья. Первые записанные рецепты появились в Вавилоне, Древнем Египте и Китае, а также в странах Арабского Востока. А в России кулинария начала развиваться в XVIII веке. Первая кулинарная кухня в нашей стране открылась в 1888 году в Петербурге.

Также сегодня - Международный день авиадиспетчера. На этих специалистов возложена огромная ответственность и к их профессионализму предъявляются самые высокие требования. Они контролируют и обеспечивают безопасное и упорядоченное движение самолетов, чтобы не допускать их столкновения.

В истории этот день известен несколькими знаменательными событиями. В 1714 году Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга, в 1740-м австрийская эрцгерцогиня Мария-Терезия была объявлена наследницей Карла VI Габсбурга, а в 1880-м принял первых зрителей Московский цирк на Цветном бульваре.

В народном календаре 20 октября - Сергей Зимний. В этот день отмечается память двух святых тезок: Сергия Печерского (XIII век) и Сергия Нуромского, или Вологодского, (XIV-XV вв.). В этот день наши предки ожидали прихода морозов и говорили: «Сергей зиму начинает».

20 октября родились великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, английский физик, открывший нейтрон, нобелевский лауреат Джеймс Чедвик, советский писатель-фантаст Еремей Парнов, российский журналист, публицист, телерадиоведущий, общественный деятель Владимир Соловьев, а также советский и российский футболист, тренер, общественный деятель Дмитрий Аленичев.

Именины сегодня отмечают Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей и Юлиан.

Сегодня новолуние. Лунный календарь советует в этот день простить обиды и друзьям, и недругам, потому что это заметно ускорит осуществление ваших планов. А вот принятие серьезных решений лучше отложить до более благоприятных времен.

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