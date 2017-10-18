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Не забудь! | 19 октября - Всероссийский день лицеиста

18.10.2017|16:14
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В четверг, 19 октября, самое время заглянуть в погреб, гараж, подвал или, если таковых не имеется, просто в холодильник и провести ревизию содержимого.

Согласно народному календарю, именно в этот день, именуемый Фоминым, наши предки подводили итоги: определяли величину запасов и рассчитывали, как расходовать их в течение зимы.

Сегодня не забудьте поздравить своих знакомых учеников или выпускников лицеев, ведь в России отмечается День лицеиста. Праздник был установлен в память о Царскосельском лицее, открытом в 1811 году.

В этом заведении учились Пушкин, Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков и декабрист Пущин. Выпускники лицея в годовщину его основания по традиции собирались на совместный обед. Сегодня же этот праздник могут отметить все лицеисты страны.

Кроме того, в Армении 19 октября отмечается День ракетно-артиллерийских войск, в Молдове - День юриста, а в Казахстане - День спасателя.

19 октября вошло в историю несколькими знаменательными событиями. Так, в этот день в 1097 году на совете князей в Любиче было узаконено разделение Руси на удельные княжества. В 1941-м в лаборатории американского ученого Зельмана Ваксмана в США был открыт антибиотик стрептомицин. В 1956-м была подписана совместная советско-японская декларация о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений.

19 октября родились второй президент США Джон Адамс, народная артистка РСФСР Жанна Болотова, советский поэт Александр Галич и мексиканская звезда сериалов Вероника Кастро.

Именины сегодня отмечают Иван, Макар и Никанор.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: лучше отложить принятие каких-либо важных решений до более благоприятного момента. Также в этот день лучше оставить мысль о походе в парикмахерскую.

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