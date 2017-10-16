16.10.2017 | 16:42

17 октября отмечается Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты. Памятная дата была учреждена в 1987 году Генеральной ассамблеей ООН.

В этот день общественные организации проводят благотворительные акции, стараются понять, как избежать нищеты, и намечают стратегию борьбы с данным явлением, унижающим человеческое достоинство.

В истории 17 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1480 году началось знаменитое стояние на Угре, закончившееся окончательным освобождением России от монголо-татарского ига.

В 1740-м участники второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основали Петропавловск-Камчатский. В 1902-м в Детройте выпустили первый автомобиль марки Cadillac. В 1938 году в СССР была утверждена медаль «За отвагу», а в 1945-м Кенигсберг (ныне Калининград) был включен в состав СССР.

В народном календаре сегодня Ерофеев день. Люди верили, что на Ерофея лешие бродят по лесам, громко кричат, хлопают в ладоши и хохочут. С первыми петухами лесной дух проваливается сквозь землю, чтобы вновь выскочить наружу уже весной. В этот день в лес старались не ходить, причем даже в случае крайней нужды.

Именины сегодня отмечают Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

17 октября родились государственный деятель Григорий Орлов, Маршал Советского Союза Андрей Гречко, герой Сталинградской битвы Яков Павлов, турецкий певец Таркан, американский рэпер Эминем.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня не суетиться напрасно и не тратить много энергии на болтовню. Главное - не перерасходовать время и силы.