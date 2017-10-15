15.10.2017 | 14:06

16 октября отмечается Всемирный день хлеба, одного из самых популярных продуктов. Люди разных национальностей всегда с трепетом относились к хлебу, который был и остается символом жизни.

Согласно научным исследованиям, первые хлебные изделия появились около восьми тысяч лет назад. Они напоминали лепешки и выпекались на раскаленных камнях.

Также сегодня отмечается День босса - профессиональный праздник руководителей всех уровней. Его в 1958 году придумала секретарь в страховой компании Патриция Хароски. Идея праздника состояла в том, чтобы поблагодарить начальника за доброту.

16 октября является профессиональным праздников анестезиологов. Эти специалисты занимаются обезболиванием при хирургических вмешательствах и болевых состояниях. Они отвечают за безопасность пациента не только во время операции, но и в послеоперационный период.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1847 году был опубликован роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», в 1946-м по приговору Нюрнбергского трибунала казнены нацистские преступники, в 1962-м в эфире прозвучали позывные радиостанции «Юность», а в 1964-м в Китае прошло первое испытание атомной бомбы.

В народном календаре - Денис Позимний. В народе верили, что вместе с первыми осенними заморозками на землю приходят злые духи и лихорадки. Считалось, что болезнь может попасть с соринкой в глаз. Лечились от таких хворей с помощью осины: на полено ложились больной головой, а кору прикладывали к нарывам.

Именины сегодня отмечают Денис, Иван, Павел и Петр.

16 октября родились писатель Оскар Уайльд, российский режиссер Иван Дыховичный, лидеры групп «Мумий Тролль» Илья Лагутенко и «Браво» Евгений Хавтан, оперный певец, народный артист России Дмитрий Хворостовский.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит: сегодня нужно избегать суеты и спешки. Лучше всего день подходит для завершения начатых дел.