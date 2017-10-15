Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 окт 2017|00:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.14  |  $  57.62
 

Не забудь! | 16 октября - Всемирный день хлеба

15.10.2017|14:06
Печать

16 октября отмечается Всемирный день хлеба, одного из самых популярных продуктов. Люди разных национальностей всегда с трепетом относились к хлебу, который был и остается символом жизни.

Согласно научным исследованиям, первые хлебные изделия появились около восьми тысяч лет назад. Они напоминали лепешки и выпекались на раскаленных камнях.

Также сегодня отмечается День босса - профессиональный праздник руководителей всех уровней. Его в 1958 году придумала секретарь в страховой компании Патриция Хароски. Идея праздника состояла в том, чтобы поблагодарить начальника за доброту.

16 октября является профессиональным праздников анестезиологов. Эти специалисты занимаются обезболиванием при хирургических вмешательствах и болевых состояниях. Они отвечают за безопасность пациента не только во время операции, но и в послеоперационный период.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1847 году был опубликован роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», в 1946-м по приговору Нюрнбергского трибунала казнены нацистские преступники, в 1962-м в эфире прозвучали позывные радиостанции «Юность», а в 1964-м в Китае прошло первое испытание атомной бомбы.

В народном календаре - Денис Позимний. В народе верили, что вместе с первыми осенними заморозками на землю приходят злые духи и лихорадки. Считалось, что болезнь может попасть с соринкой в глаз. Лечились от таких хворей с помощью осины: на полено ложились больной головой, а кору прикладывали к нарывам.

Именины сегодня отмечают Денис, Иван, Павел и Петр.

16 октября родились писатель Оскар Уайльд, российский режиссер Иван Дыховичный, лидеры групп «Мумий Тролль» Илья Лагутенко и «Браво» Евгений Хавтан, оперный певец, народный артист России Дмитрий Хворостовский.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит: сегодня нужно избегать суеты и спешки. Лучше всего день подходит для завершения начатых дел.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!