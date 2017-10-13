13.10.2017 | 18:46

14 октября в России отмечается День работников заповедного дела. Решение о его учреждении приняли директора государственных природных заповедников в 1999 году.

И хотя праздник не является официальным, традиция поздравлять в этот день работников заповедников, сохраняющих уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира на территории Российской Федерации, прижилась.

14 октября известно и как Всемирный день стандартов. Эта дата призвана обратить внимание людей на важность создания единых стандартов и отметить вклад десятков тысяч специалистов, занимающихся этой работой.

У православных христиан 14 октября один из важнейших праздников - Покров Пресвятой Богородицы. Его история восходит к 910 году, когда юродивый Андрей во время молитвы увидел в церкви Богородицу.

Она преклонила колена и стала молиться, проливая обильные слезы. Потом вошла в алтарь, снова помолилась и, сняв покрывавший ее голову омофор (большое головное покрывало), распростерла его над коленопреклоненным перед ней народом.

Церковь отмечает этот день как праздник заступничества Божией Матери, ее защиты всех православных христиан.

На Руси девушки на Покров ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов.

В истории в этот день произошло несколько знаменательных событий. В 1165 году было завершено строительство храма Покрова на Нерли, в 1843-м в Потсдаме на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона, в 1926 году в лондонском издательстве вышла книжка Алана Милна о Винни-Пухе, а в 2012-м австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил затяжной прыжок из стратосферы с высоты около 39 км.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр и Роман.

14 октября родились российская императрица, жена Павла I Мария Романова, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр, советский поэт и прозаик Наум Коржавин, народный артист России Михаил Козаков, кинорежиссер и сценарист Павел Чухрай, двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Касатонов, модельер Валентин Юдашкин и футболист Виктор Онопко.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю этот день подходит для подготовки к крупным новым проектам, но считается неудачным для проведения переговоров.