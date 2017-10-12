12.10.2017 | 22:00

13 октября отмечено в календаре как Международный день по уменьшению опасности бедствий.

Ежегодно ООН определяет тему этого дня. Так, в разные годы это были «Усвоение опыта борьбы с нынешними бедствиями для борьбы с будущими опасностями», «Деятельность по уменьшению опасности бедствий начинается со школы», «Безопасность больниц при стихийных бедствиях: снижение риска, защита больниц, спасение жизней», «Стойкость во имя жизни».

Во вторую пятницу октября также отмечают Всемирный день яйца. Яйца популярны в кулинарии всех стран, но лидером в их потреблении считается Япония: там каждый житель съедает в среднем по яйцу в день.

13 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1792 году был заложен первый камень в основание резиденции американских президентов - Белого дома, а в 1827-м в России основали гидрографическую службу военного флота.

В народном календаре 13 октября - Михаил Соломенный. На Руси молодые женщины в этот день сжигали свои соломенные постели, чтобы защититься от недоброго глаза.

Если на Михаила выпадал первый снег, то зиму наши предки ждали не скоро.

Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина и Семен.

13 октября родились русский сатирик, поэт Саша Черный, «железная леди» Маргарет Тэтчер, режиссер, народный артист СССР Марк Захаров, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров и британский боксер Дэвид Дэрон Хэй.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю сегодня стоит проявлять сдержанность. Причем это касается не только эмоциональной сферы: необходима умеренность в еде и питье.