11.10.2017 | 17:56

12 октября в России празднуется День кадрового работника. Впервые его стали отмечать в кадровых службах органов внутренних дел, поэтому и в качестве даты праздника выбрали день создания первых кадровых аппаратов милиции.

Сегодня, во второй четверг второго осеннего месяца, отмечается Всемирный день зрения. Целью его проведения является привлечение внимания к проблемам слепоты и нарушений зрения. В настоящее время в мире около 39 миллионов людей совершенно не видят.

Кроме того, 12 октября - это Всемирный день борьбы с артритом, День борьбы с курением в Армении, День ребенка и праздник явления Богородицы в Бразилии.

В этот день произошло несколько знаменательных событий. Так, именно 12 октября считается официальной датой открытия Америки. В 1810 году в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня он больше известен как Октоберфест). В 1931-м открылась главная достопримечательность Рио-де-Жанейро - 30-метровая статуя Христа Спасителя. В 1957-м на экраны кинотеатров вышел легендарный фильм «Летят журавли».

В народном календаре 12 октября - Феофан Милостивый. В этот день обычно относительно тепло, и у наших предков было принято охотиться на зайцев, чтобы в случае удачи устроить застолье.

Ночью 12 октября смотрели на звезды. Если их было видно много, то ждали сухой погоды.

Именины сегодня отмечает Иван.

12 октября родились английский писатель Эдвард Алистер Кроули, советский актер и кинорежиссер Ролан Быков, итальянский оперный певец Лучано Паваротти, советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев (первый возлюбленный главной героини мелодрамы «Москва слезам не верит») и российский музыкант Алексей Кортнев.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю сегодня хорошо как делиться знаниями с другими, так и изучать что-то новое самому. Кроме того, 12 октября благоприятно для стрижки.