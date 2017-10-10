10.10.2017 | 16:58

11 октября окружите вниманием и заботой маленьких девочек. ООН с 2012 года объявило эту дату Международным днем девочек, чтобы привлечь внимание общественности к их проблемам.

Самый первый День девочек был посвящен детским бракам. Известно, что во многих странах мира девочки выходят замуж до 18 лет. В результате они остаются без образования, перспектив, лишаются детства.

В другие годы День девочек посвящали доступности образования для них, расширению их прав и возможностей и др.

В этот день стоит уделить повышенное внимание и взрослым женщинам, ведь каждая из них до седых волос остается маленькой беззащитной девочкой. И у вашей девочки много проблем: у подруги уже есть норковая шуба, а у нее нет; ваша девочка купила новые туфли, а злые коммунальщики положили свежий асфальт и испортили ей каблук. Даже сломанный ноготь со свежим маникюром может стать настоящей проблемой для взрослых девочек. Поэтому 11 октября стоит побаловать их чем-то хорошим и приятным.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1783 году в Петербурге была основана Российская академия. Она являлась вольным обществом ученых и писателей, субсидируемым правительством.

В 1931-м власти СССР приняли решение о полной ликвидации частной торговли. В 1994 году произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару («черный вторник»). За один день на Московской международной валютной бирже курс вырос с 3 081 до 3 926 рублей за доллар.

В народном календаре 11 октября известно как Харитонов день. Это время в народе считалось недобрым. Наши предки были уверены: сегодня лучше сидеть дома, не наведываться в гости и даже не выходить во двор, чтобы злые люди не навели порчу. Особенно боялись в этот день кареглазых и черноглазых.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна и и Федор.

11 октября родились русский писатель Борис Пильняк, японский гимнаст Савао Като, ставший восьмикратным олимпийским чемпионом, а также российский телеведущий Игорь Верник.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю этот день подходит для решительных действий, проявления инициативы. Особенно продуктивной сегодня будет коллективная работа.