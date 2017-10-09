09.10.2017 | 22:08

10 октября во всем мире известно как День психического здоровья. Он был учрежден по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке ВОЗ еще в 1992 году, но Россия начала отмечать его лишь 10 лет спустя.

В наши дни на планете живет более 450 миллионов человек, страдающих психическими заболеваниями. Однако вспомнить в этот день о психическом здоровье стоит, пожалуй, всем. Ведь почти каждый из нас замечал у себя ту или иную степень стресса.

Врачи говорят, что раз в год любому человеку хорошо бы пройти курс лечебного сна или лечения током. Ну а если серьезно, то душевный покой дают такие процедуры, как массаж, спа-ритуалы или простые маленькие радости жизни, будь то хороший фильм или просто задушевные разговоры с любимым человеком.

10 октября произошло несколько знаменательных исторических событий. Так, в 1918 году в России официально ввели новую орфографию. Из алфавита были исключены буквы «ять», «фита», «и десятеричное»; им на смену пришли Е, Ф, И. Твердый знак перестали употреблять в конце слов.

10 октября 1932 года состоялось торжественное открытие пяти энергоблоков Днепровской гидроэлектростанции имени В. И. Ленина. В 1970-м обрела независимость Республика Фиджи.

В народном календаре 10 октября известно как Савватий Пчельник. На Савватия заканчивались Пчелиные девятины - девять дней, в течение которых готовили пчел к зиме. В этот день разрешалось заниматься только делами, связанными с пчеловодством, другие считались грехом.

Именины сегодня отмечают Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр и Федор.

10 октября родились французский живописец Жан-Антуан Ватто, итальянский композитор Джузеппе Верди, норвежский путешественник Фритьоф Нансен, советский и российский актер театра и кино Бруно Фрейндлих и советский телеведущий, диктор центрального телевидения Евгений Суслов.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю сегодня хорошо начинать большие проекты, искать новую работу и отправляться в поездки. А вот поход в парикмахерскую лучше отложить.