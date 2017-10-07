07.10.2017 | 13:42

8 октября, в годовщину Наваринского морского сражения, в России отмечается День командира корабля ВМФ.

Праздник был учрежден в 2007 году по инициативе ветеранов. Ходатайствовала о его введении общественная организация адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». Традиционно в этот день чествуют командиров всех кораблей ВМФ: надводных, подводных и воздушных.

В Армении сегодня поздравления принимают танкисты, на Украине - юристы и художники. В Хорватии отмечается День независимости.

8 октября произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на премию по литературе, 8 октября он направил письмо финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту.

В этом послании Толстой просил своего знакомого через шведских коллег «постараться сделать так, чтобы мне не присуждали премии», ибо, «если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться».

В народном календаре сегодня - Сергей Капустник. Православные отмечают память Сергия Радонежского. В этот день наши предки рубили капусту, заготавливая ее на зиму.

8 октября родились борец Иван Поддубный, поэтесса Марина Цветаева, народные артисты РСФСР Марк Бернес и Леонид Куравлев, писатель Юлиан Семенов, создатель русской поисковой системы Rambler Дмитрий Крюков и американская писательница Луиза Хей.

Именины сегодня отмечают Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей и Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня дать себе некоторую волю, раскрепоститься и всласть повеселиться. Главное - не терять голову.