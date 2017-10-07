Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|8 окт 2017|01:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  67.53  |  $  57.76
 

Не забудь! | 8 октября - День командира корабля ВМФ

07.10.2017|13:42
Печать

8 октября, в годовщину Наваринского морского сражения, в России отмечается День командира корабля ВМФ.

Праздник был учрежден в 2007 году по инициативе ветеранов. Ходатайствовала о его введении общественная организация адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». Традиционно в этот день чествуют командиров всех кораблей ВМФ: надводных, подводных и воздушных.

В Армении сегодня поздравления принимают танкисты, на Украине - юристы и художники. В Хорватии отмечается День независимости.

8 октября произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на премию по литературе, 8 октября он направил письмо финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту.

В этом послании Толстой просил своего знакомого через шведских коллег «постараться сделать так, чтобы мне не присуждали премии», ибо, «если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться».

В народном календаре сегодня - Сергей Капустник. Православные отмечают память Сергия Радонежского. В этот день наши предки рубили капусту, заготавливая ее на зиму.

8 октября родились борец Иван Поддубный, поэтесса Марина Цветаева, народные артисты РСФСР Марк Бернес и Леонид Куравлев, писатель Юлиан Семенов, создатель русской поисковой системы Rambler Дмитрий Крюков и американская писательница Луиза Хей.

Именины сегодня отмечают Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей и Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня дать себе некоторую волю, раскрепоститься и всласть повеселиться. Главное - не терять голову.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!