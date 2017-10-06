06.10.2017 | 17:13

7 октября отмечается День образования штабных подразделений МВД России. Их сотрудники проводят большую аналитическую работу, разрабатывают стратегические решения и контролируют их выполнение.

Штаб управляет силами и средствами при раскрытии преступлений по горячим следам, при проведении антитеррористических, профилактических, культурно-массовых мероприятий. Поэтому важным качеством специалистов штабных подразделений считается умение находить неординарные пути решения любых задач.

В Армении сегодня отмечают День библиотекаря. Виновники торжества в свой праздник стараются привлечь внимание молодежи к книге как к особому источнику информации. И это неудивительно, ведь развитие компьютерных технологий пошатнуло статус печатных изданий.

Славяне 7 октября встречают великий праздник Родогощ (Таусень). К этому дню выпекался огромный медовый пирог, желательно в рост человека, что символизировало богатый урожай.

В истории 7 октября известно как день, в который в 1337 году был пострижен в монахи молодой богомолец Варфоломей, ставший Сергием Радонежским. 7 октября 1977-го была принята последняя («брежневская») Конституция СССР, а в 1993-м ликвидировали пост № 1 у мавзолея Ленина.

В народном календаре сегодня Фекла Запрядальница. В этот день женщины садились прясть: это сулило удачу в домашних делах. На Руси верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать, поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что брак будет долгим и счастливым, а разлучить супругов никому не удастся.

Именины 7 октября отмечают Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Степан и Фекла.

День рождения сегодня отмечает Президент Российской Федерации Владимир Путин. В этом году главе государства исполняется 65 лет. Также в этот день родились американская певица и актриса Тони Брэкстон и один из основоположников атомной физики, датский ученый, нобелевский лауреат Нильс Бор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует освободить 7 октября от дел и посвятить его активному отдыху, для которого особенно благоприятна первая половина дня.