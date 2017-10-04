04.10.2017 | 17:55

5 октября более чем в 100 странах отмечается Всемирный день учителя. Исторической предпосылкой для его учреждения стала состоявшаяся осенью 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей.

В России с 1994 года торжественные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя до этого времени праздник отмечали в первое воскресенье месяца.

В нашей стране День учителя давно перешел из категории профессиональных в разряд всенародных. Сегодня педагоги принимают поздравления от воспитанников, которые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты.

Также в России сегодня - День работников уголовного розыска. Это одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД.

5 октября в Португалии празднуют годовщину падения монархии и провозглашение республики - День Республики. В ночь на 4 октября 1910 года республиканцы во главе с Машаду душ Сантуш подняли восстание, поддержанное армейскими частями. К ним присоединились народные массы и моряки. 5 октября, после капитуляции правительственных войск, руководители повстанцев провозгласили Португалию Республикой. Ее образование было закреплено Конституцией 1911 года, которая содержала широкий перечень прав и свобод граждан.

В историю 5 октября вошло благодаря тому, что в этот день в 1782 году впервые была поставлена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль», в 1793-м во Франции вместо христианского летоисчисления ввели революционный календарь, в 1930-м был выпущен первый номер газеты «Московские новости» на английском языке (Moscow News).

5 октября родились французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик Дени Дидро, первый президент Чехии Вацлав Гавел, народный артист России Александр Михайлов, актриса театра и кино Инна Чурикова, изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер.

Именинники сегодня Александр, Андрей, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр и Федор.

В народном календаре 5 октября - Иона и Фока, Листопадная. В этот день на Руси запрещалось есть рыбу в память о пребывании Ионы в чреве кита. Зато в обилии на столе была редька, уборка которой заканчивалась. Фоку же наши предки почитали как защитника от пожаров и спасителя утопающих. «Листопадной» день называли потому, что в это время начинался ветер, буквально сдирающий листву с деревьев.

Полная луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит: сегодня нужно сдерживать свои эмоции и желания, действовать разумно и хладнокровно. Не стоит в этот день принимать подарки от малознакомых людей.