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Не забудь! | 26 сентября поговорим на иностранном языке

25.09.2017|12:40
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26 сентября начните день не с привычного «Доброе утро!», а, например, с приветствия: «Buenos dias!» «Good morning!», «Guten tag!» или «Bonjour!». Ведь в этот день отмечается Европейский день языков. Его цель - поддержание двуязычия каждого европейца и развитие преподавания языков в мире.

Наверное, не многие знают, что в европейских институтах официально равноправно используются 24 языка: английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, ирландский, испанский, итальянский, латышский, литовский, мальтийский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский и эстонский.

Также 26 сентября в мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Он был учрежден в декабре 2013 года соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Главная цель установления этой даты - привлечение внимания мирового сообщества к необходимости глобального ядерного разоружения и информирование общественности о преимуществах ликвидации ядерного оружия.

Кроме того, сегодня во всем мире отмечается День контрацепции. Его цель - снижение высокого уровня незапланированных беременностей. Эта дата призвана лишний раз рассказать подросткам или тем, кто не планирует в ближайшее время обзаводиться потомством, о существовании простых методов предохранения.

Инициаторы проведения Всемирного дня контрацепции считают, что каждая беременность должна быть желанной.

Также 26 сентября начиная произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1580 году британский мореплаватель и легендарный пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия, в 1815-м в Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз, а в 1969-м был образован Байкальский заповедник.

В народном календаре 26 сентября - Корнилье. Такое название день получил в память о святом Корнилии, жившем в Риме в I веке. Крестьяне несколько изменили его имя, поскольку в этот день убирали с грядок корнеплоды - свеклу, морковь, редьку, репу.

Наши предки считали Корнилье последним теплым днем осени. Хорошей приметой было, если в этот день шел последний теплый дождь.

Именины сегодня отмечают Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан и Юлиан.

26 сентября родились русский ученый-физиолог Иван Павлов, англо-американский поэт и критик Томас Элиот, американский композитор и пианист Джордж Гершвин, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов, режиссер, кинодраматург, народный артист СССР Александр Алов, российский поэт, переводчик, автор текстов для Nautilus Pompilius Илья Кормильцев.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня заниматься обычными делами и ни в коем случае не одалживать ни деньги, ни вещи.

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Гость|26.09.2017 01:18|

Поговорим на мокше.

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