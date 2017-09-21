21.09.2017 | 15:44

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Российские власти и общественные организации традиционно просят граждан поддержать акцию и провести без машины хотя бы сутки. Это важно не только для здоровья каждого из нас, но и для экологии планеты: меньше авто на улицах городов - меньше вредных выхлопов с продуктами сгорания бензина.

Пенза в этом году также присоединится к Всемирному дню без автомобиля. 22 сентября всем горожанам предлагают на один день отказаться от городского и личного транспорта и приехать на работу или учебу на велосипеде.

В Заречном автолюбители 22 сентября смогут целый день ездить на автобусах бесплатно. Достаточно будет предъявить водительское удостоверение, чтобы проехать на муниципальном транспорте по Заречному или до Пензы по любому маршруту, который обслуживает МП «Автотранс».

Также 22 сентября отмечается Всемирный день защиты слонов. Он был учрежден благодаря экологам, которые захотели привлечь внимание людей к проблеме сокращения численности этих животных, их незаконного истребления и ненадлежащего содержания в неволе.

В этот день произошло несколько знаменательных исторических событий. В 1764 году в России ввели каменные верстовые столбы, в 1839-м состоялась закладка храма Христа Спасителя в Москве в память об Отечественной войне 1812 года.

В 1862 году Авраам Линкольн объявил, что «отныне и навсегда все рабы будут свободными». На самом деле масштабная отмена рабства на территории США произошла 1 января 1863-го.

В народном календаре 22 сентября - день Акима и Анны. По преданию, Аким и Анна были благочестивыми супругами из Иерусалима, которым очень хотелось иметь детей, но Господь не давал им потомства. Они горячо молились и даже удалились в пустыню для того, чтобы сосредоточиться на общении с Богом. За страстное желание иметь детей им был послан младенец женского пола.

В народе день Акима и Анны называют Днем рожениц. На Руси пекли круглые сытные пироги, чествовали повивальных бабок и молодых матерей.

22 сентября родились английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле Майкл Фарадей, автор толкового словаря русского языка Сергей Ожегов и американский певец и общественный деятель Дин Рид.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита и Сергей.

22 сентября - новолуние. Согласно лунному календарю сегодня удачный день для решения финансовых вопросов, вот только внешнее общение желательно ограничить.