19.09.2017 | 15:43

В среду, 20 сентября, в России отмечается День рекрутера. Такой неофициальный праздник появился в календаре 15 лет назад.

В этот день профессионалы кадровой индустрии рассказывают общественности о ситуации на рынке труда. Во многих городах проводятся семинары, круглые столы, лекции и пресс-конференции, посвященные трудоустройству.

В Беларуси сегодня отмечается День таможенника, в Азербайджане - День нефтяников, в Кыргызстане - День предпринимателя.

20 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1519 году Фернан Магеллан отправился в кругосветное путешествие, в 1862-м в Петербурге была открыта первая в России консерватория, а в 1946-м состоялся первый Каннский кинофестиваль.

В народном календаре 20 сентября Луков день. В это время на базарах повсеместно шла бойкая торговля репчатым луком. Девушки плели из него косы и подвешивали их к потолку для хранения.

Кроме того, в этот день из лука готовили разнообразные блюда. Например, крупные луковицы обваривали кипятком, вынимали середину, набивали куриным фаршем и варили в бульоне или запекали в печи. Кстати, считалось, что если испечь хоть одну луковицу до этого дня, то весь лук на грядках высохнет.

Существовала у наших предков и еще одна примета, связанная с луком. Они смотрели, много ли на луковицах шелухи, и судили о погоде, ждущей их зимой. Если шелухи было с избытком, то готовились к сильным морозам.

20 сентября родились русский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен, советский и российский писатель и поэт Григорий Поженян и итальянская киноактриса Софи Лорен.

Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Николай, Петр и Степан.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь не рекомендует сегодня перенапрягаться. Принятие резких и основательных решений лучше перенести на более благоприятный день. Отложить стоит и посещение парикмахерской.