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Не забудь! | 18 сентября поворожим и попаримся в бане

17.09.2017|13:40
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Понедельник, 18 сентября, в России не отмечен каким-либо праздниками, зато в Японии сегодня День почитания пожилых людей. Известно, что многие японцы входят в группу долгожителей. Вплоть до 2010 года женщины из этой страны удерживали лидирующее положение в мире, а мужчины были на 4-м месте.

Согласно традиции, прожив 5 раз 12-летний цикл, японец достигает 60 лет и возвращается в младенчество. Родственники дарят ему красный жилет. Цвет жилета с возрастом меняется: на 70- и 77-летие дарят сиреневый, на 80-, 88- и 90-летие - желтый, а на 99-летие - белый жилет.

Азербайджанцы сегодня отмечают День национальной музыки. Он празднуется в день рождения основоположника профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибекова, создателя первой в стране и на всем Востоке оперы «Лейли и Меджнун».

У жителей Армении сегодня другой праздник - День астрономии. Дата была выбрана в связи с тем, что именно в этот день родился академик Виктор Амбарцумян - выдающийся армянский ученый, основатель теоретической астрофизики.

В истории 18 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1698 году в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. С тех пор загадочная история не дает покоя ученым и писателям. Одна из самых распространенных версий - это был сводный или родной брат Людовика XIV.

В 1941 году в Красной армии было введено понятие «гвардейская часть», а в 1947-м в США создано Центральное разведывательное управление.

В народном календаре 18 сентября - Захарий и Елизавета. День считался подходящим для предсказаний и ворожбы. Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу. Кроме того, в этот день хорошенько парились в бане, чтобы прогнать березовыми вениками кумоху - лихорадку.

18 сентября родились итальянский политический деятель эпохи Возрождения Чезаре Борджиа, французский физик Жан Фуко, киноактриса Грета Гарбо и советский летчик Виктор Талалихин.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня день избавления от иллюзий и осознания ответственности за каждый свой шаг. Лучшее, что можно сделать, - это раздать долги.

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