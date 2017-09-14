14.09.2017 | 14:33

Сегодня, 15 сентября, отмечается Международный день демократии. Этот праздник был установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году.

Она предложила государствам использовать его как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Всеобщая декларация прав человека, гласит, что воля народа должна быть основой власти правительства.

Также в этот день в России отмечают День секретаря. Официально такого профессионального праздника не существует. В 2005 году инициативная группа из разных городов страны решила это исправить и предложила праздновать в третью пятницу сентября.

Кроме того, офис-менеджеров и помощников руководителя поздравляют в среду последней полной недели апреля, в Международный день секретаря.

С 15 по 17 сентября проходит масштабный экологический праздник - российские дни леса. К нему приурочены массовые посадки деревьев силами школьников, а также природоохранные акции в защиту леса.

Идея коллективной посадки лесов возникла еще в последнее десятилетие XIX века. Активистом этого движения был лесовод Митрофан Туpский. Официально этот праздник впервые отметили в Харькове.

Этот день известен в истории несколькими знаменательными событиями. В 911 году князь Олег заключил первый договор с Византией, в 1830-м в Англии состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге. 15 сентября 1956 года на трассы «Аэрофлота» вышел первый в мире реактивный пассажирский лайнер Ту-104, а в 1971-м начала работу экологическая организация «Гринпис».

В народном календаре сегодня день памяти Мамонтия, который на Руси считался покровителем овец и коз. В этот день старались не выгонять скотину со двора, чтобы уберечь ее от болезней. На стол же обязательно ставили сыр или творог из козьего молока.

Именинники 15 сентября Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп и Юлиан.

В этот день родились французский писатель Франсуа Ларошфуко, английская писательница Агата Кристи, русский химик Александр Бутлеров, актер советского театра и кино Кирилл Лавров, российский журналист Александр Политковский и поэт-песенник Михаил Танич. Также сегодня празднует день рождения губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает, что активные действия сегодня не принесут результата, поэтому день стоит посвятить осмыслению имеющихся проблем и планированию будущего.