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Не забудь! | 14 сентября – славянский Новый год

13.09.2017|16:32
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14 сентября (1 сентября по старому стилю) славяне отмечали Новолетие - Новый год. На Руси этот день был большим праздником со своими традициями.

С нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки - труд в избах при огне. Также было принято обходить поля с особыми песнями, чтобы урожай в будущем сезоне был хорошим и перебираться в новые дома.

В истории 14 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1812 году армия Наполеона вступила в опустевшую Москву, в 1829-м Россия и Турция подписали Адрианопольский мирный договор.

В 1911-м в Киевском городском театре было совершено покушение на председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина, а в 1954-м начались опытные испытания атомного оружия на Тоцком полигоне Оренбургской области.

В народном календаре сегодня - Семин день. В старину день считали началом бабьего лета. По погоде судили обо всей осени. Если ясно, то и сезон должен быть теплым. Если же на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали холодов.

Именины отмечают Марфа, Наталья, Семен и Татьяна.

14 сентября родились британский политик и общественный деятель, нобелевский лауреат Роберт Сесил, российский телеведущий, народный артист СССР Игорь Кириллов, а также электротехник, изобретатель и предприниматель Павел Яблочков (кстати, на его родине, в Сердобске, установлен памятник). Сегодня поздравления с днем рождения принимает Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь говорит, что этот день хорош для дел, связанных с деньгами, но рисковать финансами не рекомендует.

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