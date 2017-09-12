12.09.2017 | 13:47

В среду, 13 сентября, в России свой профессиональный праздник отмечают парикмахеры.

По некоторым данным, в стране более 70 тысяч салонов красоты, и их количество постоянно растет. Парикмахерами же могут считать себя более 200 тысяч человек. Людей этой профессии еще чествуют в третье воскресенье марта, в День работников сферы услуг и бытового обслуживания, и 9 сентября, в Международный день красоты.

Также сегодня отмечают День программиста. 11 сентября 2009 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о введении нового профессионального праздника, хотя неофициально он существовал давно. Его празднуют на 256-й день года - 13 сентября или 12-го, если год високосный.

В Румынии в этот день проходит праздник сбора винограда. Вино там производят уже около трех тысяч лет, причем в таком количестве, что сбор ягод превратился в национальный праздник.

В истории 13 сентября интересно тем, что именно в этот день в 1929 году Александр Флеминг впервые представил публике свое открытие - пенициллин. Поначалу его статья не вызвала у медиков энтузиазма. А все потому, что пенициллин оказался очень нестойким веществом.

В 30-х годах пытались улучшить препарат, но только в 1938-м ученые Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн выделили его чистую форму. Из-за большой потребности в лекарственных средствах в период Второй мировой войны в 1943 году началось производство антибиотика в промышленных масштабах. В 1945-м Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за открытие пенициллина и его лечебного эффекта.

В народном календаре 13 сентября называют «журавлиным вече». Согласно преданиям, в этот день журавли собираются в стаи и держат совет, как и когда лететь на юг. В этот день начинали сбор клюквы на болотах и выходили на уборку корнеплодов: картофеля, свеклы, моркови.

Именинники 13 сентября Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил.

В этот день родились американская актриса Жаклин Биссет, российский автор и исполнитель Александр Розенбаум, журналист и основатель холдинга «Совершенно секретно» Артем Боровик, российский программист, предприниматель, один из основателей «Яндекса» Илья Сегалович и советская партизанка, Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская.

13 сентября Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь говорит, что у человека сегодня высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит и склонность к дракам, и советует сохранять душевный покой в любой ситуации.