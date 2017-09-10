10.09.2017 | 14:06

Сегодня, 11 сентября, в нашей стране отмечается День трезвости. Он был учрежден по инициативе православной церкви в 1913 году и уже в 1914-м праздновался официально в масштабах всей Российской империи.

Пензенская область не останется в стороне: в регионе проведут различные профилактические мероприятия, приуроченные ко Дню трезвости. Так, на автовокзале Пензы желающие в рамках акции под девизом «Трезвость – норма жизни» смогут пройти медицинское обследование для выявления риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе и алкоголизма. Площадка «Центр здоровья» будет работать с 11:00 до 13:00.

Акцию поддержит волонтерское движение студентов Пензенского областного медицинского колледжа. Они проведут среди населения массовую информационную кампанию, напомнив о вреде злоупотребления спиртным и серьезных последствиях для здоровья, которое оно несет.

В День трезвости также пройдет горячая линия с главным внештатным наркологом региона Юрием Уткиным.

Любопытно, что 11 сентября также отмечается официальный день рождения граненого стакана. В этот день в 1943 году с конвейера сошел первый советский граненый стакан, дизайн которого придумала скульптор Вера Мухина.

Данный предмет посуды использовался повсеместно: его было удобно мыть и руками, и в посудомоечных машинах промышленного типа. Словом, граненый стакан стал своеобразным символом советской эпохи.

В истории 11 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1812 году было основано первое поселение русских на Аляске - Форт Росс. В 1973-м в результате военного переворота в Чили к власти пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом.

В 2000-м одной из горных вершин Кавказа было присвоено название Курск - в честь погибших членов экипажа подводной лодки «Курск». А в 2001-м в США произошел самый крупный в истории человечества террористический акт - в небоскребы-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета, управляемые террористами.

В народном календаре 11 сентября - Иван Постный. В это время крестьяне заканчивали полевые работы и начинали заготовку разносолов на зиму. Также на Ивана Постного открывались ярмарки.

Православные христиане 11 сентября постятся в память о трагическом событии - усекновении головы Иоанна Предтечи.

Именины сегодня отмечают Иваны.

11 сентября родились певец и общественный деятель Иосиф Кобзон, советский космонавт Герман Титов, немецкий оптик Карл Цейсс, советский авиаконструктор Семен Лавочкин, революционер Феликс Дзержинский, американский писатель О’Генри.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, этот день благоприятен для решительных шагов, особенно в бизнесе. Также он хорош для организации концертов, выставок и творческих встреч.