09.09.2017 | 14:05

Традиционно во второе воскресенье сентября в России, Белоруссии и на Украине отмечается День танкиста. Праздник был учрежден в 1946 году, после окончания Второй мировой войны, за большие заслуги бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника.

На протяжении всей своей истории эта дата является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Некоторое время (с 1940-х по 1950-е годы) в крупных городах СССР День танкиста отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.

Также 10 сентября - День памяти жертв фашизма. В этот день вспоминают десятки миллионов людей, погибших в результате нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат и мирных жителей, погибавших под бомбами, в концлагерях, от болезней и от голода.

В истории 10 сентября отмечено рядом знаменательных событий. В этот день в 1492 году впервые был отпразднован Новый год, перенесенный Иваном III с 1 марта на 1 сентября, в 1756-м был учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Российский государственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Александринский театр), а в 1984-м британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека уникальна, как уникальны отпечатки пальцев.

10 сентября родились русский путешественник, исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, телепат и гипнотизер Вольф Мессинг, артист Игорь Костолевский, исполнители эстрадных песен Лариса Долина и Евгений Белоусов, лидер рок-группы «Гражданская оборона» Егор Летов.

В народном календаре - Анна и Савва Скирдники. В этот день завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды, отсюда и название праздника. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов.

10 сентября богато на именинников. Это Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Иларион, Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует не расходовать энергию понапрасну, а сконцентрироваться на самой важной цели, и задуманное исполнится.