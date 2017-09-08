08.09.2017 | 19:28

Сегодня, 9 сентября, любая женщина может с утра заявить своей второй половинке: «Милый, моя неземная красота требует поддержания, поэтому сегодня в моем графике парикмахер и косметолог».

Мужчина же, в свою очередь, узнав, в чем причина такого расписания на субботу, может гордо расправить плечи и втянуть живот. Потому что сегодня во всем мире отмечается Международный день красоты, а лишний раз подчеркнуть свою привлекательность и индивидуальность никогда не вредно!

Если же от вашей неземной красоты кто-то потеряет сознание (не важно, от восторга или от зависти), то вспомните, что во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи и приведите человека в чувство. А если быть серьезным, то навыками простейших медицинских мероприятий должен владеть каждый из нас, ведь вполне возможно, что они помогут сохранить кому-то жизнь в ситуации, когда дорога каждая секунда, а спасатели и медики еще в пути.

9 сентября поздравления принимают российские дизайнеры-графики. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2005 году в день 50-летия Владимира Чайки, известного дизайнера-графика, обладателя множества наград международных и отечественных конкурсов.

Сегодня без дизайнеров-графиков невозможно представить себе создание макетов для книг, газет, журналов, сайтов, компьютерных программ. Разработка шрифтов, оформление вывесок, создание рекламных модулей и коллажей - все это тоже дело их рук.

9 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1776 году объединенные колонии Америки были переименованы в Соединенные Штаты Америки. В 1913-м Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю». В 1970 году начался серийный выпуск автомобиля под маркой «Жигули». А в 1984-м в Москве состоялся первый матч между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым за звание чемпиона мира по шахматам. Поединок длился долго, он был прерван по решению ФИДЕ после 48 партий.

9 сентября родились великий русский писатель Лев Толстой, популярная актриса советского кино Надежда Румянцева, сыгравшая «королеву бензоколонки» и повариху в знаменитых «Девчатах», а также советский поэт, переводчик, детский писатель Борис Заходер и советский оперный и эстрадный певец, народный артист СССР Юрий Гуляев.

В народном календаре сегодня два Пимена. В этот день отмечается память двух святых с одинаковым именем - Пимена Великого и Пимена Палестинского. На Пименов было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы. В этот день рябину заваривали с чаем, варили из нее варенье, заготавливали на зиму.

Именины сегодня отмечают Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Пимен, Степан.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: напряженная энергетика сегодняшнего дня может спровоцировать конфликт.