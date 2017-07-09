09.07.2017 | 13:52

Сегодня, 10 июля, в нашей стране отмечается день воинской славы России. В этот день в 1709-м произошла Полтавская битва: русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над шведами.

После того как Петр I отвоевал у Карла XII Ливонию и основал Санкт-Петербург, шведский король решил идти на Москву с юга, через Украину. 11 мая 1709 года началась осада Полтавы шведскими войсками.

В конце мая к городу подошли главные силы русской армии во главе с Петром. 8 июля на военном совете император принял решение о генеральном сражении.

В результате Полтавской битвы первоклассная европейская армия Карла XII была на голову разгромлена русской, а сам король вместе с Мазепой скрылся в Османской империи.

Победа русских войск привела к перелому в Северной войне. Швеция перестала быть главной военной силой в Европе. Вскоре прибалтийские форпосты этой страны, которые она уже не могла поддерживать (Выборг, Ревель и Рига), перешли к России.

10 июля - день, отмеченный в истории несколькими знаменательными событиями. В 1878 году в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток. В 1925-м в американском Дейтоне (штат Теннесси) начался «Обезьяний процесс» против преподавания теории Дарвина. В 1935-м было принято постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы». А в 1962-м в США был запущен спутник связи Teslar-1.

10 июля родились герой Отечественной войны 1812 года князь Петр Багратион, французский художник-импрессионист Камиль Писарро, австрийский физик, инженер, изобретатель Никола Тесла, легендарный оперный певец Сергей Лемешев, советский писатель Лев Кассиль, телеведущая и актриса Татьяна Веденеева, а также - с разницей в 10 лет - народные артисты России Илья Олейников и Юрий Стоянов.

В народном календаре сегодня Самсон Сеногной. В это время часто идут дожди, подмачивая заготовленное сено. Кроме того, по крестьянской примете, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды - до самого бабьего лета.

С именинами сегодня можно поздравлять Александра, Владимира, Георгия, Ивана, Мартина, Самсона и Петра.

Полнолуние. Лунный календарь рекомендует провести этот день по возможности в уединении и набраться сил, не тратя энергию на общение с кем-либо. Сон поможет снять внутреннее напряжение.