08.07.2017 | 12:48

9 июля по народному календарю на Руси поспевала первая ягода. Землянику любят за яркий цвет, тонкий, но благородный аромат и целебные свойства.

«Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится», - так учили наши предки своих детишек собирать землянику. Первая лесная ягода созревала на Давида Земляничника.

И хотя в этом году конец июня уже подарил пензякам урожай лесных ягод, сейчас самое время наготовить земляничных листьев для вкусного и целебного чая. Зимой такой сбор поможет придать сил и повысит общий тонус организма.

«Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут», - говорили в народе. Землянике приписывали не только лекарственные, но и магические свойства. К примеру, считалось, что если сегодня положить в левый карман листья этой ягоды, то любой согласится дать денег в долг.

Также 9 июля отмечается День российской почты. Праздник в честь работников данной отрасли был утвержден в 1994 году. Он приходится на второе воскресенье июля.

Кроме того, сегодня с профессиональным праздником поздравляют рыбаков. Официально День рыбака отмечается с 1980 года и является одним из любимых летних событий как для самих рыбаков, так и для людей, никогда не державших в руках удочку.

У христиан сегодня свой праздник - явление Тихвинской иконы Божией Матери. Это один из образов, написанных святым апостолом Лукой. В V веке икона была перенесена из Иерусалима в Константинополь, откуда в 1383 году исчезла и чудесным образом явилась над водами Ладожского озера.

На этом месте была построена деревянная церковь Успения Богородицы. В 1507-1515 годах специально для поклонения иконе был возведен каменный Успенский собор. А в 1560 году Иван Грозный основал здесь Богородицкий монастырь.

В 1920-х годах икона была экспонатом местного краеведческого музея. Во время оккупации Тихвина в ноябре 1941-го немцы отправили ее в Псковскую духовную миссию. В 1944 году чудотворный образ попал в Европу, а затем его перевезли в Свято-Троицкий собор в Чикаго.

После восстановления Тихвинского Богородицкого Успенского мужского монастыря икона была торжественно возвращена на свое историческое место.

В истории день 9 июля знаменателен следующими событиями: в 1762 году в Петербурге произошел дворцовый переворот, в результате которого на престол вступила Екатерина II, в 1791-м русская армия нанесла поражение турецким войскам в Мачинском сражении, а в 1877-м в США изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию Bell Telephone Company.

9 июля родились поэт Николай Асеев, кинорежиссер, народный артист России Элем Климов, народная артистка России Лия Ахеджакова, президент Украины Виктор Янукович, американский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер Том Хэнкс.

В этот день именины кроме Давида отмечают Георгий, Денис, Иван, Павел и Тихон.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует держаться подальше от решения серьезных вопросов. А вот для участия в ярмарках, распродажах, выставках, лотереях и конкурсах сегодня самое время.