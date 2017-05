03.05.2017 | 16:59

4 мая известно как День «Звездных войн» - неформальный праздник, который отмечают поклонники эпопеи. Сегодня они пересматривают любимое кино и устраивают посвященные ему костюмированные шоу.

Дата для праздника была выбрана из-за шутки. Знаменитая фраза джедаев «Да пребудет с тобой сила» на английском выглядит как «May the force be with you». При этом слово «may» можно перевести как май, а «force» звучит похоже на «fourth» - четвертый.

В Японии сегодня отмечается День зелени, а в Китае - День молодежи.

В истории 4 мая произошло несколько знаменательных событий. В 1113 году на киевский великокняжеский престол вступил Владимир Мономах. В 1878-м Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф.

4 мая 1961 года в СССР был принят указ об усилении борьбы с тунеядством, согласно которому лица, не работавшие больше четырех месяцев в году, привлекались к уголовной ответственности. Тунеядцами не считались лишь домохозяйки, имеющие малолетних детей, остальные граждане СССР должны были работать или учиться.

В 1966-м в этот день был подписан протокол об участии концерна «Фиат» в создании в СССР автостроительного предприятия. В 1979-м Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту.

4 мая в народном календаре - Проклов день, когда старики выходили за околицу, вставали лицом на запад и читали заговоры, проклиная нечистую силу.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокл и Федор.

4 мая родились немецкий книгоиздатель, основатель фирмы «Брокгауз» Фридрих Брокгауз, российский политический и общественный деятель Александр Керенский, британская и американская киноактриса, обладательница премии «Оскар» Одри Хепберн, российский театральный режиссер и педагог, профессор, народный артист России Леонид Хейфиц и народная артистка России Татьяна Самойлова.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю сегодня, чтобы добиться успеха в делах, стоит проявлять максимум активности.