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Не забудь! | 3 мая - день рождения спама

02.05.2017|15:29
Печать

В 1993 году 3 мая было провозглашено ООН Всемирным днем свободы печати. Праздник учредили по решению стран - членов ЮНЕСКО. По их заявлению, свобода печати - необходимая составляющая демократического общества.

Каждый год перед 3 мая различные организации по защите прав журналистов готовят доклады о состоянии отношений массмедиа и общества, дают правовую оценку возможности выражения мнений журналистов и прессы в разных государствах.

3 мая отмечается также День Солнца. Его предложило учредить Европейское отделение Международного общества солнечной энергии. Инициатива активистов была поддержана, и с 1994 года он внесен в международный календарь памятных дат и праздников.

В День Солнца проводятся лекции о значении солнечной энергии для планеты и о том, какую роль играет светило в нашей системе.

В истории сегодня произошло несколько знаменательных событий. 3 мая 1904 года американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал первую в мире самопишущую механическую ручку.

В 1978 году впервые в мире была разослана вирусная реклама - так называемый спам. Его распространила компания, которая занималась производством компьютеров.

Сейчас массовые рассылки нежелательной рекламы стали настоящим бедствием для всех обладателей электронных адресов. Спам составляет до 85% сообщений в Интернете.

В народном календаре 3 мая - день окликания предков. Славяне верили: в этот день покойники желают повидаться с родными, поэтому нужно посетить их могилы. На кладбище наши предки плакали, причитали и окликали умерших.

Сегодня именины празднуют Александр, Гавриил, Григорий, Николай и Федор.

3 мая родились итальянский философ и политик эпохи Возрождения Никколо Макиавелли, писательница Татьяна Толстая и актриса Наталья Андрейченко.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю сегодня хорошо проводить переговоры, собеседования, различные акции. Не подходит среда для выяснения отношений и высказывания претензий: есть риск перегнуть палку.

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