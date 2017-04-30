30.04.2017 | 13:59

Сегодня, 1 мая, - всенародно любимый Праздник Весны и Труда. Кто-то по старой памяти называет его Днем международной солидарности трудящихся, а многие говорят просто - Первомай.

В области пройдет около 200 мероприятий, приуроченных к 1 Мая, а участие в празднике примут более 20 тысяч человек.

В Пензе по традиции колонны выйдут на площадь Ленина, где состоится торжественный митинг, а в 12:00 на станцию Пенза-I приедет поезд «Армия Победы». В его составе будут платформы с образцами военной техники времен Великой Отечественной, вагон-музей и вагон-сцена.

Еще не так давно Первомай был праздником революционным: в этот день рабочие в разных странах выходили на митинги, чтобы заявить о своих правах на труд и достойную жизнь.

1 мая 1886 года американские рабочие в Чикаго выдвинули требование о восьмичасовом рабочем дне и провели забастовку. Она закончилась кровопролитием и столкновением с полицией. В июле 1889-го II Интернационал в память о выступлении рабочих в США принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Так День международной солидарности трудящихся был впервые отмечен в европейских государствах.

Помимо чикагской демонстрации, дата 1 мая известна в истории и другими знаменательными событиями. В 1840 году в Англии появились первые в мире почтовые марки, в 1918-м на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии, в 1944-м была учреждена медаль «За оборону Москвы», а в 1990-м в Москве впервые прошла демонстрация оппозиции.

1 мая родились мэтр отечественной мультипликации, создатель экранизированных Вини-Пуха, Бонифация и других героев Федор Хитрук, писатель Виктор Астафьев, биолог и автор популярных книг о животных Игорь Акимушкин, российский футболист Алексей Смертин.

В народном календаре 1 мая - Кузьма Огородник, или Кукушкин день. Считалось, что в этот день начинает куковать кукушка. Крестьянки верили, что овощи нужно сажать тогда, когда утром в родниках забурлит вода. Они шли к источникам с семенами, завязанными в полотняный мешочек, и макали семена в студеную воду, пришептывали заговоры на богатый урожай.

Именинники в этот день - Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день весьма перспективным для новых знакомств и построения планов.