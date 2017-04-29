29.04.2017 | 14:06

В воскресенье, 30 апреля, по инициативе ЮНЕСКО во многих странах мира отмечается Международный день джаза. Пензенцы же с нетерпением ждут ежегодного фестиваля Jazz May. В 2017-м он пройдет с 19 по 21 мая.

В качестве основной площадки для проведения мероприятия выбран киноконцертный зал «Пенза». По традиции будет организован фестивальный городок и открытая сцена на Юбилейной площади.

Сегодня также День пожарной охраны России. Праздник отмечается в нашей стране с 1999 года, когда Президент РФ Борис Ельцин подписал соответствующий указ.

Интересно, что в этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович издал распоряжение об организации первой российской противопожарной службы - «Наказ о градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве.

В странах Северной Европы в ночь с 30 апреля на 1 мая отмечают праздник ведьм - Вальпургиеву ночь. Считается, что в это время ведьмы в первый раз после зимы вылетают на метлах. Они ищут в весенних садах влюбленных и пугают их. Ведьмы собираются на первый весенний пир с демонами и дьяволами.

30 апреля произошло несколько значимых исторических событий. В 1789 году состоялась церемония инаугурации первого президента США. В 1812-м Луизиана стала штатом США. 30 апреля 1918 года в Петрограде была образована киностудия «Ленфильм».

В 1945-м в этот день разведчики 150-й стрелковой дивизии Егоров и Кантария водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.

30 апреля 1971-го открылся новый Большой Московский цирк на Ленинских (Воробьевых) горах.

В народном календаре сегодня день Зосимы Пчельника. Русские мужики выходили на пасеку и молились покровителю пчел и пчеловодов Зосиме. К этому дню приурочивали вывоз ульев на пасеки.

Именинники 30 апреля - Адриан, Александр, Ефрем, Иван, Михаил, Семен и Федор.

В этот день родились немецкий математик и астроном Карл Фридрих Гаусс, чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек и народный артист РФ Филипп Киркоров.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, в этот день очень важно не поддаваться искушениям и соблазнам: тогда он пройдет спокойно и вы не наделаете ошибок, о которых придется жалеть.