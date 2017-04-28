28.04.2017 | 12:50

В последнюю апрельскую субботу, 29-го числа, отмечается Международный день ветеринарного врача.

Доктора, которые лечат зверей и птиц, конечно, не дождутся слов признательности от своих четвероногих и пернатых пациентов, однако нет сомнений: животные порой испытывают не меньшую благодарность к своим спасителям, чем люди.

Исторической родиной ветеринарии считается Франция. В XVIII веке в Лионе открылась первая школа для врачей, которые лечат животных. Ее основал Людовик XV, чтобы остановить эпизоотии, уничтожавшие большое количество домашнего скота.

В Международный день ветеринарного врача все представители этой специальности обязательно поздравят друг друга, а также поднимут бокал за здоровье своих пациентов. А хозяева домашних любимцев могут порадовать эскулапов словами благодарности.

29 апреля является Международным днем танца. Этот праздник по решению ЮНЕСКО отмечается с 1982 года в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новера, реформатора и теоретика хореографического искусства, который считается отцом современного балета.

В историю 29 апреля вошло несколькими знаменательными событиями. В 1770 году Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии. В 1913 году Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию. В 1932-м в СССР были созданы бригады содействия милиции (бригадмил). А в 2000 году Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты.

120 лет назад, 29 апреля 1897 года, английский физик Джозеф Томсон заявил об открытии электрона. Согласно докладу, с которым профессор Кембриджского университета выступил в Лондоне, электрон - элементарная частица, являющаяся наименьшим материальным носителем массы и электрического заряда в природе.

В 1906 году Томпсон стал обладателем Нобелевской премии по физике, а затем предложил и свою модель атома. В конечном итоге открытие электрона дало новый толчок развитию науки о строении материи.

В народном календаре сегодня Арина Урви Берега. Прозвище связано с тем, что после половодья реки и ручьи входили в русла, оставляя небольшие протоки и бочажки. В этот день начинали высаживать рассаду.

29 апреля родились российский историк и государственный деятель Василий Татищев, французский математик, физик, астроном Жюль Анри Пуанкаре, американский газетный магнат Вильям Херст, английский автор приключенческих романов Рафаэль Сабатини, американский пианист, аранжировщик, композитор Дюк Эллингтон, советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова, народная артистка России Лариса Удовиченко и американская актриса Мишель Пфайффер.

Именинники 29 апреля - Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника и Павел.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня энергетически очень сильный день, за него можно многое успеть. На работе проявляйте решимость и настойчивость. Физические нагрузки тоже пойдут на пользу и могут быть весьма интенсивными.