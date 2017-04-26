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Не забудь! | 27 апреля - День российского парламентаризма

26.04.2017|14:45
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В четверг, 27 апреля, отмечается День российского парламентаризма. Он учрежден 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Установление новой памятной даты призвано способствовать привлечению внимания населения к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов власти в регионах.

Сегодня парламент России - Федеральное Собрание - так же, как во времена империи, состоит из двух палат: Государственной Думы и Совета Федерации. Первые выборы в парламент прошли в день всенародного голосования по Конституции, то есть 12 декабря 1993 года.

27 апреля является и Днем специальных частей Внутренних войск МВД РФ, занимающихся охраной мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и сопровождением специальных и воинских грузов. В профессиональный праздник служащих спецчастей поздравляют друзья и коллеги, им вручают памятные подарки и государственные награды.

Еще сегодня День образования Республики Саха (Якутия). Именно 27 апреля в 1922 году была создана Якутская автономная советская социалистическая республика, а ровно через 70 лет вступила в силу ее новая конституция, определившая статус Якутии как субъекта Российской Федерации.

Что касается исторических событий, то 27 апреля 1908 года фигурное катание как вид спорта впервые было включено в программу Олимпийских игр.

В 1965 году в США появились одноразовые подгузники для малышей. Современные мамочки, да и сами младенцы сегодня не представляют первые годы жизни без памперсов.

52 года назад одноразовые подгузники были запатентованы под торговой маркой «Памперс». Интересно, что их создателем стал Виктор Милл, химик и дедушка троих внуков. Свое изобретение он сделал, когда присматривал за внуками.

Возни с гигиеной маленьких детей было много, и ученый подумал, что гораздо легче не стирать тряпичные или марлевые подгузники, а просто их выбрасывать. Виктор Милл в итоге изобрел наполнитель, который быстро впитывает влагу, а форма подгузника в США уже существовала.

В народном календаре 27 апреля отмечено как Мартын Лисогон. Крестьяне верили, что в этот день лисы покидают старые норы, в которых провели зиму, и начинают рыть себе новые убежища. Говорили: «Если на Мартына ворона кричит - к ненастью, а ворон на ветке закаркал - к несчастью».

27 апреля именины у Александра, Антона, Валентина, Ивана и Мартина.

День рождения сегодня отпразднуют российская теннисистка Динара Сафина, детский врач и общественный деятель Леонид Рошаль и актер Александр Лазарев - младший. Также 27 апреля родился популярный советский комедийный артист Евгений Моргунов.

Согласно лунному календарю сегодня новолуние. Первый лунный день - основа для всего последующего месяца. Этот день очень похож на Новый год: планы и мечты имеют высокие шансы сбыться. Все задуманное происходит легко, естественно, без напряжения.

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