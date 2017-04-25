25.04.2017 | 13:33

В среду, 26 апреля, отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Сегодня исполняется 31 год со дня событий на Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке атомной электростанции произошел мощный взрыв, равный по силе воздействия 500 бомбам, сброшенным на Хиросиму.

В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Чернобыль стал символом техногенной катастрофы для всего человечества.

Ежегодно в этот день отдают дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией, по всей стране проходят различные памятные мероприятия, митинги и акции.

Также 26 апреля отмечается Всемирный день интеллектуальной собственности, подчеркивающий значение инноваций в повседневной жизни человека. Патенты, товарные знаки, авторское право и смежные права как результаты творчества и знаний являются мощными инструментами содействия экономическому и культурному развитию всего мирового сообщества.

26 апреля в России официально отмечается День нотариата. Он установлен Указом Президента РФ № 195 от 26 апреля 2016 года.

В XIX веке нотариат оформился как отдельная структура. С этого времени при каждом окружном суде состояли нотариусы, которые назначались председателем Судебной палаты. Чтобы претендовать на эту должность, кандидату необходимо было внести денежный залог и успешно пройти испытания.

Деятельность нотариусов заключалась в основном в защите имущественных прав граждан: составлении актов и свидетельствовании различных документов, утверждении и регистрации действий, связанных с передачей имущества.

До 2016 года День нотариата отмечался неофициально, в рамках профессионального сообщества.

В истории 26 апреля знаменательно несколькими событиями. В 1658 году указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую, в 1792-м впервые прозвучал революционный гимн «Марсельеза», в 1991-м был принят закон «О реабилитации репрессированных народов», а в 1997-м в России учредили орден «За милосердие и исцеление».

В народном календаре 26 апреля - Фомаида Медуница. Принято собирать первые всходы щавеля и молодые побеги чеснока и лука и класть их в щи или суп.

В этот день родились римский император Марк Аврелий, королева Франции Мария Медичи, возлюбленная британского адмирала Нельсона Эмма Гамильтон, знаменитый фокусник Арутюн Акопян, артист Владислав Дворжецкий.

Именины сегодня отмечают Георгий, Дмитрий и Марфа.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, один из самых неблагоприятных дней для работы. Вполне вероятно, что любые дела пойдут насмарку. Не будут удачными и торговые сделки. Сегодня нельзя верить никаким обещаниям, слухам или прогнозам на будущее.