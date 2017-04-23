23.04.2017 | 09:56

24 апреля известно как Международный день солидарности молодежи. Впервые его отметили в 1957 году.

Раньше Международный день солидарности молодежи встречали с размахом: проводились молодежные съезды, концерты и другие праздничные мероприятия с тщательно продуманной программой, призванных продемонстрировать стремление нового поколения объединить усилия в борьбе за свои права и решение важнейших проблем.

С течением времени пафос сошел на нет, но и сейчас этот день празднуется, как правило, по инициативе различных молодежных и общественных организаций.

Кроме того, 24 апреля отмечается День защиты лабораторных животных. Противники вивисекции и сторонники гуманной науки в разных странах проводят просветительские акции и мероприятия, чтобы еще раз напомнить, что существует альтернативная медицина, косметика, бытовая химия и средства личной гигиены, в которых вместо животных компонентов используется растительное сырье.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1671 году Степан Разин был выдан царским воеводам, и его вскоре казнили, в 1682-м в Пустозерске был сожжен глава старообрядчества Аввакум Петрович, в 1800 году была основана Библиотека конгресса США, а в 1833-м в Америке запатентовали газированную воду.

В народном календаре 24 апреля - Антип Водогон. На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые работы: этот день относился к неблагоприятным для посадок.

В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Если болел зуб, на него клали серебряную монетку, а потом, проделав в ней дырочку, вешали ее на икону святого Антипа. После этого, считали наши предки, боль должна была утихнуть.

Именины сегодня отмечают Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор и Яков.

24 апреля родились российский социолог и политолог Юрий Левада, американская певица и актриса Барбра Стрейзанд и российская гимнастка Ирина Чащина.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня следует прислушиваться к интуиции: она безошибочно подскажет вам, как поступить. Кроме того, этот день удачен для исследований и экспериментов.