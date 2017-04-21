21.04.2017 | 16:16

Сегодня, 22 апреля, отмечается Международный день Матери-Земли. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли и ее окружающей среды.

Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году. В 1990-м этот праздник стал международной акцией. В России его отмечают с 1992 года.

С 2009 года глобальный праздник проводится под эгидой ООН. В резолюции об учреждении памятной даты подчеркивается, что термин «Мать-Земля» общепринят в различных государствах, что он отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.

В этот день ученые обсуждают глобальные экологические проблем, во многих странах организуются самые разнообразные мероприятия и акции: конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территорий и посадка деревьев.

В истории 22 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1370 году началось строительство крепости Бастилии, в 1838-м первый пароход, пересекший Атлантический океан без остановки, бросил якорь в бухте американского штата Нью-Джерси, а в 1864-м в США началась чеканка бронзовых монет достоинством 1 и 2 цента.

22 апреля 2017 года исполняется 147 лет со дня рождения советского политика и революционера, основателя большевистской партии и СССР Владимира Ленина. Также в этот день родились философ Иммануил Кант, американский физик, создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, писатели Владимир Набоков и Иван Ефремов.

В народном календаре 22 апреля - Вадим Ключник. Наши предки ходили к источникам, чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее - считалось, что это укрепит здоровье.

Именины отмечают Вадим и Гавриил.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня нужно делать все неторопливо, никуда не спеша, чтобы избежать перенапряжения и нервных срывов. Также следует беречь себя от случайных контактов и неожиданностей.