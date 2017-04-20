20.04.2017 | 15:31

Сегодня, 21 апреля, в России отмечается День местного самоуправления. Дата, выбранная для этого праздника, неслучайна: 21 апреля (по старому стилю) 1785 года была издана «Жалованная грамота городам», подписанная Екатериной II. Тем самым было положено начало российскому законодательству о местном самоуправлении.

Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с земской и городской реформами Александра II. С 1870 года органами самоуправления стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III они попали под контроль правительственных чиновников.

Также не забудьте сегодня поздравить человека, от которого во многом зависит финансовое благосостояние предприятия, где вы работаете, и ваше личное материальное благополучие. 21 апреля отмечается День главбуха в России.

Праздник был учрежден несколько лет назад редакцией специализированного журнала «Главбух» (первый номер которого, кстати, вышел в свет 21 апреля 1991 года), дабы напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что именно главные бухгалтеры ответственно следят за финансовыми потоками и составляют отчеты. Напомним, что Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) - 10 ноября.

21 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1939 году в Ленинграде открылся первый в СССР трехзальный кинотеатр «Москва», в 1954-м Советский Союз вступил в ЮНЕСКО, а в 1972-м аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны.

В народном календаре сегодня - Родион Ледолом. Считалось, что осенью солнце с месяцем расходятся в разные стороны и встречаются весной, на Родиона. Если встреча «добрая», с ясным и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча с пасмурной погодой сулит плохое лето.

21 апреля родились выдающийся русский механик-изобретатель Иван Кулибин, английская поэтесса и романистка Шарлотта Бронте, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР Станислав Ростоцкий, русская поэтесса и литературовед Татьяна Бек, советский и российский рок- и поп-музыкант Крис Кельми.

Именины сегодня отмечают Иван, Мария, Родион и Сергей.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день очень мощным, в такое время хорошо начинать осуществлять глобальные долгосрочные проекты. Кроме того, это благоприятный день для творчества, создания произведений искусства, а также дел, связанных с деньгами.