Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|17 апр 2017|01:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+5oC
Завтра | Снег |
  59.78  |  $  56.29
 

Не забудь! | 17 апреля - Ольховые смотрины

16.04.2017|13:11
Печать

17 апреля Всемирный день борьбы с гемофилией. Это редкое наследственное заболевание, вызванное отсутствием факторов свертываемости крови VIII и IX.

Сейчас в мире этим тяжелым недугом страдает более 400 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России около 15 тысяч больных гемофилией, из них 6 тысяч дети. До 30 лет не доживает никто. Назвать точное число имеющих данную наследственную аномалию трудно, поскольку в нашей стране не ведется национальный реестр больных гемофилией.

Сегодня же отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Они принимают поздравления от командования, коллег, друзей и родственников. Кроме того, в этот день зачастую проводятся праздничные мероприятия в ветеранских организациях.

Известно 17 апреля и рядом значимых исторических событий. В 1492 году Фердинанд и Изабелла пообещали Колумбу денежную поддержку для осуществления задуманной им экспедиции «в Индию». В 1875-м была придумала бильярдная игра снукер. В 1941-м инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию.

В народном календаре - Ольховые смотрины. В народе говорили, что в эти дни на родину возвращается после зимы журавль: «Ласточка весны не приносит, она прилетает на крыльях журавля». На Руси люди выходили смотреть, не вернулись ли к озерам эти птицы, не цветет ли ольха. Отсюда и название народного праздника. Из ольхи делали срубы для колодцев, заготавливали впрок щепу, чтобы топить печь.

Примечали: если на ольхе много сережек, то будет богатый урожай овса.

Именинники 17 апреля Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай и Федор.

В этот день родились политический деятель, руководитель ЦК КПСС с 1953 по 1964 год Никита Хрущев, советский актер театра и кино, народный артист СССР Борис Щукин, литературный критик и историк литературы Семен Венгеров, а также эстрадная певица Валерия.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю сегодня день духовного преображения, в который удастся совершить невозможное. Кроме того, день прекрасно подходит для общения, чем астрологи советуют воспользоваться в целях обретения новых знакомств и укрепления старых связей.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!