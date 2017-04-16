16.04.2017 | 13:11

17 апреля Всемирный день борьбы с гемофилией. Это редкое наследственное заболевание, вызванное отсутствием факторов свертываемости крови VIII и IX.

Сейчас в мире этим тяжелым недугом страдает более 400 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России около 15 тысяч больных гемофилией, из них 6 тысяч дети. До 30 лет не доживает никто. Назвать точное число имеющих данную наследственную аномалию трудно, поскольку в нашей стране не ведется национальный реестр больных гемофилией.

Сегодня же отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Они принимают поздравления от командования, коллег, друзей и родственников. Кроме того, в этот день зачастую проводятся праздничные мероприятия в ветеранских организациях.

Известно 17 апреля и рядом значимых исторических событий. В 1492 году Фердинанд и Изабелла пообещали Колумбу денежную поддержку для осуществления задуманной им экспедиции «в Индию». В 1875-м была придумала бильярдная игра снукер. В 1941-м инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию.

В народном календаре - Ольховые смотрины. В народе говорили, что в эти дни на родину возвращается после зимы журавль: «Ласточка весны не приносит, она прилетает на крыльях журавля». На Руси люди выходили смотреть, не вернулись ли к озерам эти птицы, не цветет ли ольха. Отсюда и название народного праздника. Из ольхи делали срубы для колодцев, заготавливали впрок щепу, чтобы топить печь.

Примечали: если на ольхе много сережек, то будет богатый урожай овса.

Именинники 17 апреля Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай и Федор.

В этот день родились политический деятель, руководитель ЦК КПСС с 1953 по 1964 год Никита Хрущев, советский актер театра и кино, народный артист СССР Борис Щукин, литературный критик и историк литературы Семен Венгеров, а также эстрадная певица Валерия.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю сегодня день духовного преображения, в который удастся совершить невозможное. Кроме того, день прекрасно подходит для общения, чем астрологи советуют воспользоваться в целях обретения новых знакомств и укрепления старых связей.