Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|16 апр 2017|00:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+1oC
+8oC
Завтра | Дождь |
  59.78  |  $  56.29
 

Не забудь! | 16 апреля - православная Пасха

15.04.2017|13:04
Печать

16 апреля отмечается самый большой и светлый христианский праздник - Пасха. Это торжественный гимн победе вечной жизни над смертью, духу человеческому и силе веры.

Ночью в храмах проходят праздничные службы. Вернувшись домой, пензенцы впервые после длительного поста вкушают мясо, молочные блюда. Главными яствами пасхального стола становятся яйца, творожная масса и куличи.

Крашеное яйцо - символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич - символ тела Господнего, которого должны причащаться верующие.

16 апреля вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1722 году Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных. В 1797-м Павел I провозгласил указ об ограничении барщины, а в 2004-м на звонницу Троице-Сергиевой лавры подняли новый огромный колокол вместо тех, что в 1930 году были сброшены с колокольни и уничтожены.

Кстати, он является вторым по величине после кремлевского Царь-колокола, который более чем в два раза тяжелее лаврского, но используется лишь в качестве исторического экспоната.

В этот день родились французский критик, романист и поэт, нобелевский лауреат Анатоль Франс, английский актер, кинорежиссер и сценарист Чарли Чаплин, советский актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Самойлов, советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист России Сергей Никоненко и немецкий биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Свен Фишер.

В народном календаре сегодня - Никита Водопол. В этот день рыболовы, чтобы их не покидала удача, выливали в реку масло.

Именины отмечает Никита.

Убывающая луна находится в третьей четверти, двадцатый день цикла. Сегодня люди общительны и открыты, этим можно воспользоваться для обретения новых знакомств, укрепления старых связей, установления дружеских контактов. А вот выяснение отношений лучше отложить.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!