15.04.2017 | 13:04

16 апреля отмечается самый большой и светлый христианский праздник - Пасха. Это торжественный гимн победе вечной жизни над смертью, духу человеческому и силе веры.

Ночью в храмах проходят праздничные службы. Вернувшись домой, пензенцы впервые после длительного поста вкушают мясо, молочные блюда. Главными яствами пасхального стола становятся яйца, творожная масса и куличи.

Крашеное яйцо - символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич - символ тела Господнего, которого должны причащаться верующие.

16 апреля вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1722 году Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных. В 1797-м Павел I провозгласил указ об ограничении барщины, а в 2004-м на звонницу Троице-Сергиевой лавры подняли новый огромный колокол вместо тех, что в 1930 году были сброшены с колокольни и уничтожены.

Кстати, он является вторым по величине после кремлевского Царь-колокола, который более чем в два раза тяжелее лаврского, но используется лишь в качестве исторического экспоната.

В этот день родились французский критик, романист и поэт, нобелевский лауреат Анатоль Франс, английский актер, кинорежиссер и сценарист Чарли Чаплин, советский актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Самойлов, советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист России Сергей Никоненко и немецкий биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Свен Фишер.

В народном календаре сегодня - Никита Водопол. В этот день рыболовы, чтобы их не покидала удача, выливали в реку масло.

Именины отмечает Никита.

Убывающая луна находится в третьей четверти, двадцатый день цикла. Сегодня люди общительны и открыты, этим можно воспользоваться для обретения новых знакомств, укрепления старых связей, установления дружеских контактов. А вот выяснение отношений лучше отложить.