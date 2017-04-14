14.04.2017 | 13:07

15 апреля свой праздник отмечают деятели сферы, без которой невозможна человеческая цивилизация: сегодня Международный день культуры. Дата выбрана неслучайно: 15 апреля 1935-го был подписан договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Среди профессионалов он известен как Пакт Рериха.

В этот день открываются выставки, экспозиции, устраиваются акции. Чаще всего музеи или галереи проводят специальные мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблемам культурного наследия.

Профессиональный праздник сегодня также у особой категории артистов - циркачей. Международный день цирка был учрежден по инициативе Всемирной федерации цирка, которая находится в Монте-Карло. А современной покровительницей этого непростого и красивого жанра является принцесса Монако Стефания. Впервые торжества в его честь устраивали в 2010 году, и с тех пор каждую третью субботу апреля в мире проходят мероприятия, посвященные цирку.

15 апреля во многих странах мира отмечают День экологических знаний. Основная цель праздника - продвижение сведений о природе, информирование общественности о состоянии окружающей среды, а также воспитание и подготовка граждан, умеющих мыслить экологически.

Еще один праздник, который отмечается сегодня, - День специалиста по радиоэлектронной борьбе. В современных условиях радиоэлектронная борьба (РЭБ) имеет стратегическое значение для военных действий и боевого обеспечения войск. РЭБ - это комплексное поражение неприятеля, защита объектов и личного состава от воздействия высокоточного оружия, информационное противоборство.

В истории 15 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В 1834 году по высочайшему повелению был закрыт энциклопедический журнал «Московский телеграф». В 1912-м в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник». А в 1951-м в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс мира».

15 апреля родились итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, российская императрица Екатерина I, французский художник-пейзажист, основатель барбизонской школы Теодор Руссо, русский поэт, создатель школы акмеизма, литературный критик, путешественник Николай Гумилев, советский химик, один из основоположников химической физики, нобелевский лауреат Николай Семенов, советский летчик-космонавт, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза Георгий Береговой, советский и российский писатель-фантаст, сценарист, переводчик Борис Стругацкий. Также день рождения отмечает примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

В народном календаре сегодня - Бесхлебица: запасы зерна к этому времени заканчивались, его приходилось экономить. Также день носит название Тит Ледолом, ведь к этому времени окончательно вскрываются реки и водоемы. Наши предки наблюдали за льдом: если он опустится на дно, год окажется сложным, а если вода разольется - покос трав будет ранним. Если же к Титу лед вовсе не сошел, рыба весной ловиться станет плохо.

Именины 15 апреля отмечают Григорий, Ефим и Тит.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня не брать и не давать в долг, отложить все серьезные дела и на время забыть о важных нововведениях.