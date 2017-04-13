13.04.2017 | 13:12

Сегодня, 18 апреля, и православные, и западные христиане, и лютеране отмечают Великую (Страстную) пятницу. Как правило, католики празднуют Пасху на неделю раньше православных, однако в этом году даты Воскресения Христова, а значит, и всей Страстной недели, совпали.

Служба в Великую пятницу посвящена воспоминаниям о смерти Иисуса Христа на кресте, снятию с креста и погребению его тела. В течение дня евангельское повествование об этих событиях прочитывается трижды. На утрене звучат последовательно 12 евангельских отрывков, в хронологическом порядке рассказывающих о событиях пятницы. На Великих часах отдельно читаются повествования от каждого из четырех евангелистов. Вечером совершается утреня субботы с чином погребения плащаницы.

По уставу верующие в течение Великой пятницы воздерживаются от принятия пищи. Вечером принято ставить опару для пасхальных куличей. Печь их следует в субботу, красить яйца тоже. Считается, что пятничные куличи и яйца портятся быстро, а субботние хранятся долго.

14 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1801 году Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах, в 1927-м в шведском городе Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль Volvo, в 1929-м в Монте-Карло прошел первый Гран-при Монако - один из самых сложных и престижных этапов гонки «Формула-1», а в 1961-м указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено почетное звание «Летчик-космонавт СССР».

В этот день родились инициатор аграрной реформы в России государственный деятель Петр Столыпин, живописец Виктор Борисов-Мусатов и писатель Денис Фонвизин.

В народном календаре 14 апреля - Марья Пустые Щи. На Руси поминали Марию Египетскую. Она слыла защитницей кающихся грешников. История блудницы, покаявшейся и принявшей веру во Христа, стала примером для многих женщин. У нее просили защиты от сглаза и дурного слова за спиной.

Второе прозвище Марии - Пустые Щи - родилось неслучайно. В это время у крестьян обычно кончался запас капусты, и о первом блюде, в котором «ложка стоит», приходилось забыть. Хозяйки варили зеленые щи с молодой крапивой или вовсе самую простую похлебку. Тогда, пробуя баланду, приговаривали: «Щи - ну хоть портянки полощи».

Именинники 14 апреля Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня отложить важные дела и переговоры, заняться текущей работой или посвятить день отдыху.