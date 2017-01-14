14.01.2017 | 12:32

Сегодня, 15 января, прекрасный день для того, чтобы встать на лыжи, прочертить лезвиями коньков лед на катке, скатиться на санках с горки или просто поиграть в снежки. Потому что в это воскресенье во всем мире отмечается Международный день зимних видов спорта, который называют также Всемирным днем снега.

Кстати, праздник еще совсем молодой: он появился зимой 2012-го. И если в первый год участие в нем приняли более 20 стран мира, то ко второму готовность поддержать международный фестиваль выразили уже около 40 государств, и с каждой зимой его популярность растет.

В нашей стране сегодня отмечается День образования Следственного комитета Российской Федерации. Он был установлен в честь события, произошедшего 15 января 2011 года. В этот день вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации». До того ведомство входило в систему органов прокуратуры.

А еще сегодня свой день рождения отмечает «Википедия» - универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во Всемирной сети. Сайт был открыт 15 января 2001 года. Название происходит от используемой технологии «вики», что в переводе с гавайского языка означает «быстро». Информация о значимых событиях здесь появляется мгновенно, а пополнить это хранилище знаний или исправить допущенные кем-то ошибки может каждый. Однако, пользуясь статьями из «Википедии», следует руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй»: сведения, размещенные на сайте, необязательно достоверны.

15 января родились драматург-комедиограф и актер Жан Мольер, драматург и поэт Александр Грибоедов, поэт Осип Мандельштам, греческий миллиардер Аристотель Онассис, борец против расовой дискриминации в США, нобелевский лауреат Мартин Лютер Кинг, народный артист СССР Евгений Весник, а также режиссер, актер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский.

В народном календаре сегодня Сильвестров день, или Куриный праздник. На Сильвестра гадали на луковицах: чистили 12 штук (при этом стараясь не заплакать), клали на каждую щепоть соли и до утра оставляли на печи. Какая по счету луковица окажется мокрой, такой месяц и будет дождливым.

Кроме того, в Куриный праздник, который называли еще днем Кура и Курки, было принято чистить курятники и вешать от сглаза камень с дыркой - «куриный бог». А детям в этот день доставались новые игрушки - петушки из глины.

Именины сегодня отмечают Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр и Ульяна.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что сегодняшний день прекрасен для дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Любое дело будет спориться, особенно в первой половине дня.