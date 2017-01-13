13.01.2017 | 14:09

В субботу, 14 января, в народном календаре Васильев день.

Васильев день, который до календарной реформы совпадал с началом нового года, отмечался в честь Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский. Этот святитель в IV веке был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса.

Согласно приметам, в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас; в долг же не давали - чтобы не отдать свой достаток. Еще один обряд - засевание зерен - должен был способствовать урожайности. Дети рассыпали зерна на пол, а старшая в доме женщина собирала их и хранила до посева.

Об урожае судили и по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга - хороший сбор орехов.

Православные христиане сегодня отмечают Обрезание Господне - один из великих праздников для верующих. Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к богоизбранному народу. Не прошедший этот обряд не был посвящен Творцу и Создателю всех, считался иноверным. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.

Также 14 января свой профессиональный праздник отмечают работники трубопроводных войск России. Первый отдельный батальон перекачки горючего был сформирован 14 января 1952 года. Именно в честь этой даты и учредили праздник.

Жители Узбекистана сегодня отмечают День защитников Родины. В Индии 14 января начинается международный фестиваль бумажных змеев. Он проходит в городе Ахмедабаде, на него собираются любители бумажных змеев практически со всех уголков мира.

Именины сегодня отмечают Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим и Федот.

14 января произошло несколько знаменательных событий. В 1700 году Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы. В 1814-м в Петербурге открылась для общего посещения Императорская публичная библиотека. Также это число считается днем рождения Московской области.

14 января появились на свет российский географ Петр Семенов-Тян-Шанский, советский писатель-романист Анатолий Рыбаков, японский писатель и драматург Юкио Мисима, советский хоккеист Валерий Харламов и актриса театра и кино Анна Самохина.

Полнолуние, луна в третьей четверти. Согласно лунному календарю, это чистый, светлый и спокойный день. Кроме того, сегодня повышены интеллектуальные способности, поэтому нередко ощущается переизбыток энергии. Звезды рекомендуют посвятить день общению с семьей и друзьями.