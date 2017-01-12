12.01.2017 | 13:42

13 января - канун Нового года по старому стилю, а также Васильева коляда в народном календаре.

Вечер накануне Нового года назывался «щедрым». Хозяйки готовили множество снеди - чтобы хватило на всех знакомых и соседей, кто придет в гости. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Особой популярностью пользовались блюда из свинины, ведь святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

13 января отмечается День российской печати. Именно в этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер публичной печатной российской газеты.

Он носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». В дальнейшем название газеты варьировалось: «Ведомости», «Ведомости московские»... Тираж и периодичность также менялись (в год выходило от 1 до 70 номеров количеством от нескольких десятков до четырех тысяч экземпляров).

В «Ведомостях» публиковались сообщения о победах армии и флота (автором многих заметок был сам Петр I), а также сведения об успехах промышленности, торговли, просвещения, иностранная информация.

Любопытно, что в СССР профессиональный праздник журналистов ежегодно отмечался 5 мая, в честь даты, когда начала выходить в свет газета «Правда». В 1991-м День печати перенесли на 13 января. Но многие газетчики по старой памяти отмечают оба праздника.

В Швеции 13 января День святого Кнута. В Индии празднуют Лори - окончание суровой зимы.

Именины сегодня отмечают Михаил и Петр.

13 января произошло несколько знаменательных событий. В 1830 году вышел в свет первый номер «Литературной газеты». В 1858-м в обращение поступила первая российская почтовая марка. В 1872 году в России начала работу служба погоды.

13 января появились на свет императрица, супруга Александра I Елизавета Алексеевна, русский физик и химик Николай Бекетов, советский кинорежиссер Лев Кулешов, российская актриса театра и кино Ирина Апексимова и ее голливудский коллега Орландо Блум.

Полнолуние, луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, 13 января - день искушений, обмана, иллюзий и грехов. Звезды рекомендуют сегодня не посвящать себя работе на 100 процентов, а собраться с духом и привести в порядок свой внутренний мир.